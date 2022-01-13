27歲香港女星沈殷怡2014年曾榮獲中國地球小姐冠軍，2018年她加入香港電視台ViuTV，最近在實境秀《美女郊遊遊》中走紅，擁有36C突出上圍的她身材高挑，身高有171公分，加上甜美臉蛋，近期粉絲數飆漲。昨(12日)她為了慶祝IG粉絲破20萬，曬出自己穿低胸薄紗透出雪乳的美照，但下一張照片就不改搞笑本性，用仰角鏡頭拍了露出肥厚雙下巴的照片，逗樂粉絲。

沈殷怡（Shirley）外型出眾又是官二代，爸爸是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，而她自己也爭氣，先考取全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，之後又回香港中文大學念法學碩士，可謂學霸美女之一，但比起法律，她對演藝工作更有興趣，代表作是在劇集《詭探前傳》飾演鄭少秋的女兒。

沈殷怡自黑曬醜照。（圖／翻攝自shamshirley IG）

沈殷怡去年和陳欣妍因英文名字都為Shirley，便自組團體「Double S」主持節目《美女郊遊遊》，4月一段節目預告釋出，兩人都穿著清涼，上露胸、下露腿並背起背包爬山，未料引來網友非議，指兩人根本不尊重登山運動，刻意以錯誤服裝打扮爬山，遭諷刺：「以為好有型，其實好Cheap」，對此，沈殷怡當時回應：「對不起，跟大家開個玩笑，愚人節快樂！」，並指「有血有淚」才是他們想跳出框架呈現的內容，也感謝網友關注他們的節目。

或許是人紅是非多，沈殷怡走紅後，去年5月網友又挖出沈殷怡疑似進廠維修修很大，2014年參加選美時，胸前相當平坦，如今卻冒出36C上圍，五官似乎也有「進化」，下巴變尖、雙眼皮也變厚，沈殷怡則強調清者自清，她跟媽媽長得很像，至於是否隆乳，她解釋中學時期害羞容易駝背，改變站姿後才出現S曲線，否認整形。