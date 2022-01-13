今天在NBA場上湖人以116：125敗給國王，此戰詹姆斯(LeBron James)仍賣力砍下34分，另外蒙克(Malik Monk)高效拿下22分，不過韋斯布魯克(Russell Westbrook)則持續低迷，已連續3場得分個位數，重點是整體命中率都相當低，雖然失誤減少，仍難以幫助球隊。

Russell Westbrook is must see tv man. What is this??? 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/vhHFKyPV4F — kingtisemedia (@kingtisemedia) January 13, 2022

韋斯布魯克今天上場達37分鐘，拿下8分12籃板6助攻1抄截，投籃命中率14.3%、外線5投0中、罰球5投4中，只有1次失誤，但場上正負值仍是不佳的-7。此戰韋斯布魯克一共只投進2球(14中2/)，包括首節的「殭屍擦板跳投」和次節的「龜跳式上籃2+1」。

Russell Westbrook over his last 3 games:



8 points (2-14 FG)

6 points (2-12 FG)

9 points (4-14 FG) pic.twitter.com/aX6nfSGfho — NBA Central (@TheNBACentral) January 13, 2022

另外在外線出手上其實機會都不錯，找到多次空檔，但就是無法將球投進，本季目前他的外線命中率仍是超低迷的28.8%，而他本場投籃命中率則創下本季第二慘，最慘的一戰是在11月7日面對拓荒者，他全場13投中1，命中率只有7.7%。

Wtf is Russell Westbrook doing on this team? 😭

The other team just laughing at us pic.twitter.com/nk6YYrmpC4 — Michael B (@Lilmikyb) January 13, 2022

近3場比賽韋斯布魯克得分都掛在個位數，上一戰對灰熊拿下6分7籃板6助攻，命中率16.7%(12中2)，在前一場面對老鷹拿下9分11籃板13助攻準大三元，可是命中率也只有28.3%(14中4)，3戰平均命中率是20%，狀態完全走調，唯一能讚許的是這3場平均失誤僅1.3次。