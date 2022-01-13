是德科技宣布，電信龍頭中華電(2412)選用Keysight Open Radio Architect(KORA)解決方案，以便依據O-RAN聯盟定義之標準，加速驗證無線存取網路(RAN)設備。

O-RAN為5G時代一大趨勢，網路通訊設備業者看準此機會，推出開放式虛擬化無線存取網路(Open Virtualized Radio Access Network Open vRAN)解決方案，如果電信營運商採用Open vRAN架構，將打破過去電信基站建設多由國際設備大廠寡佔的模式，改變電信設備與電信產業的舊有規則。Open vRAN 主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，以建立橫跨4G 與5G 的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，電信營運商可購買白牌伺服器、交換器、小型基站等等網通產品，用以建設自己的行動通訊架構，藉由Open vRAN 改變傳統的無線存取網路架構，以滿足最佳效能及成本效率；在成本效益能夠發揮的前提下，Open vRAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔。

是德5G邊緣至核心網路事業群副總裁暨總經理Kalyan Sundhar表示，許多行動通訊業者均採用開放的分散式RAN架構，以建立穩定的多廠商環境，進而提供各種不同的行動寬頻服務。

中華電選用是德科技的用戶端設備(UE)模擬解決方案(UeSIM)，以及 KORA 產品系列中的O-RAN射頻單元(O-RU)模擬器(RuSIM)。業界頂尖的行動裝置供應商、超大規模資料中心和服務供應商，皆使用KORA來驗證O-RU、分散式單元(O-DU)和中央單元(O-CU)之間的互通性，並驗證網路元件是否符合最新的O-RAN規格。

中華電行動通信分公司副總經理賈仲雍表示，中華電致力於建立基於O-RAN、4G LTE、5G、物聯網、雲端運算和人工智慧(AI)等關鍵技術的最佳通訊環境。 在是德科技協助下，能夠快速而自信地部署先進技術，以支援中華電的數位轉型策略。