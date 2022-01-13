進入新的一年，國內最大線上基金平台基富通以超過21萬的客戶數穩居領頭羊，為延續定期定額、正確基金理財方式的推廣，基富通祭出史上最大開戶優惠!只要完成開戶就送十檔基金定期定額終身0申購手續費。而配息、債券、平衡基金都提供全年單筆申購0手續費優惠，且配息基金舉凡有配息級別，即可享有全級別都0申購手續費，定期定額部分，也提供投資人全年度申購股票基金終身1折優惠。

基富通董事長林修銘指出，基富通再定期定額的推廣上不遺餘力，除了三年前以退休準備為主的「好享退」做出口碑後，去年再延續好享退的精神擴大辦理推出「好好退休準備平台」，都獲的了民眾的熱烈迴響；這三年基富通在定期定額的總申購上，繼109年出現三位數年增率後，110年再出現八成的年增率，也凸顯了定期定額紀律投資的推廣有成。

基富通總經理黃致淵表示，為鼓勵投資人持續做定期定額，基富通提供新開戶的投資人可以訂定十檔定期定額契約終身0手續費的酷碰券一張，對已經是基富通的客戶來說，只要推薦一個客戶也可以獲得一張酷碰券，且推薦沒有上限，因此推薦愈多可以獲得愈多。

另外，新的一年平台也提供各種申購優惠，包括國人最愛的配息、債券、平衡基金都提供全年單筆申購0手續費優惠，且配息基金舉凡有配息級別，即可享有全級別都0申購手續費、定期定額部分，也提供投資人全年度申購股票基金終身1折優惠。值得一提的是，在發放年終獎金之際，基富通更結合摩根、復華、富蘭克林投顧、安聯、貝萊德、國泰、野村、瑞銀、聯博等九大品牌，限時推出單筆申購0手續費優惠，讓投資人能更善用獎金與0手續費，為新的一年做好投資。