胡宇威、陳庭妮2012年合作《真愛趁現在》傳緋聞，8年來對外始終不認，但兩人穩定交往多年，在圈內早已不是秘密，如今修成正果終於宣布喜訊，對此，陳庭妮經紀人也發聲，「謝謝所有人給予他們足夠的空間，在愛情中可以盡情的任性。」

經紀人表示：「多年以來，兩位身為彼此的好朋友，深深的了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情是希望大家能關注他們在表演事業上的努力」，同時也提到陳庭妮看待感情十分低調，「連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子」。

經紀人也透露，選在下午1點14分宣布消息是有含意的，「選在今天的1314向大家公布這個喜訊，也希望能在現階段些許低迷的社會氛圍中，分享給大家幸福與溫暖，妮妮的團隊也一路在身旁見證了兩人的愛情，在此謝謝大家的關心與祝福。」

事實上，胡宇威和陳庭妮緋聞傳了多年都沒有正面承認，直到今（13日）陳庭妮在臉書曬出甜摟胡宇威、兩人親密貼臉合照，寫著「Twogether」，胡宇威也隨後發文寫著「TogeHer」，兩張照片充滿粉紅泡泡，讓外界又驚又喜，還釣出不少藝人朋友獻上祝福。