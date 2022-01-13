都發局長黃文彬強調，市府考量當時北屯已有4處社宅規畫及興建中，決定易地西屯區興建國安段好宅，不僅總戶數更多也符合區域均衡發展。（陳世宗攝）

立法院副院長蔡其昌今天參加大甲孟春社區活動中心啟用典禮場外受訪時，再提捷運、社宅爭議，強調輿論跟民眾非常不高興，籲盧市府面對課題。市府強調，捷運藍線設正英路站是地方順應民意，北屯社宅易地改在西屯，興建戶數更多，符合區域均衡發展。

台中市政府指出，外界誤指台中捷運藍線增設正英路站是為少數人利益，市府昨日已開記者會澄清，絕不接受抹黑及汙名，捷運站位調整是為大台中發展而思考，相關路線的選取及方案基於專業考量，經過層層把關規畫出符合大眾利益的路線。

交通局長葉昭甫說，前市府2018年規畫的台中捷運藍線B4站點，人煙稀少、幾無住戶，無法服務大肚山地區的民眾需求，不符設點效益。市府傾聽民意後調整站位，規畫增設正英路口捷運高架站；另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民交通需求。

市府表示，北屯社宅預定地被汙指圖利財團，市府昨日記者會也已澄清，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列為社宅預定地，此處屬區段徵收配餘地，前市長林佳龍隨後分割土地，2016年已賣出一半土地，市長盧秀燕上任後，重新檢討需求。

都發局強調，市府考量當時北屯已有4處社宅規畫及興建中，決定易地西屯區興建國安段好宅，去年四月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。盧市長競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社宅，截至去年底，完工加上興建中的社宅達5508戶，實已提前達標。