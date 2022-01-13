日本24歲女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋與G罩杯傲人身材，是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，私底下也經常在社群媒體上分享火辣穿搭而使人氣不斷攀升，TikTok更吸引超過百萬粉絲追蹤。近日她又PO出打撞球及外出時的短片，再度吸引粉絲的目光。

娜娜茶昨（12）日在IG上PO文表示「你們會打桌球嗎？我們一起來玩吧」，並附上一段8秒鐘的短片。影片中只見她穿著米色貼身針織洋裝，而洋裝胸前深V僅用繩子固定胸口避免走光的設計，使她豐滿的好身材若隱若現，而她還因為沒有順利打到球而面露沮喪神情趴在桌上，電得網友看了直呼「娜娜茶真可愛」、「我的注意力一直無法對焦在桌球上」、「Nice shot 」、「娜娜真的有認真在打球嗎？哈」、「雖然我也不太會打但我可以教你」、「別擔心讓我來教妳」、「沮喪的表情太可愛了」。

另外，娜娜茶不久前也曾在TikTok上更新影片，當時的她穿著一件超低胸的U領洋裝，將背包肩帶卡在胸口，並好奇得看著租房資訊，接著她激動得跳躍對著鏡頭詢問網友想要跟她住在哪裡，而鏡頭由上往下的拍攝角度也令網友看了直呼「我看到了」、「好強的震撼力」、「想要妳來住我家」、「這影片看了50回」，同樣引起熱烈討論。