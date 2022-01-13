亞蔬13日舉行種原繁殖合作計畫說明暨種原庫導覽活動，有近百位相關業者參加。（亞蔬提供／劉秀芬台南傳真）

亞蔬世界蔬菜中心種原庫保存收集來自158個國家約6萬5147個種原，其中大約有1萬個品系已保存超過10年，從來沒有進行過再生繁殖，但亞蔬的種原庫每年只能繁殖1200個種原，僅為總收集量的2％，急需種子公司、在地農場及各機構的合作，加速種原再生繁殖的速度，以拯救更多種原。

亞蔬表示，這些種原就像待探索的寶藏，是選育獨特性狀與變異育種材料的絕佳來源，特別是具抗非生物性和生物性逆境的耐受性品種。然而，種子在長期存放的過程中將會逐漸老化，導致種子活力降低與壽命縮短，因此這些種原需要盡快進行再生繁殖以供未來育種需求。

亞蔬自2018年起推出種原繁殖合作計畫，合作的機關、種子公司、農場已協助繁殖600多個品系，多以較具商業價值的經濟作物為主，例如南瓜、絲瓜、胡瓜、秋葵等，但種原庫中還有許多茄科植物、原生蔬菜等其他品系需要再生繁殖。

亞蔬13日舉行2022年種原繁殖合作計畫說明暨種原庫導覽，有近百位種苗業者、私人農場及公部門農業研究機構人員與會，是計畫開辦以來人數最多的一次。會中研究人員除介紹葫蘆科、豆科、十字花科、蔥屬、原生蔬菜、番茄、茄子與番椒等種原庫所收藏之作物種原，也帶隊前往種原採種田區觀摩。

亞蔬表示，參與種原繁殖合作的業者，將有機會參與蔬菜種原繁殖研習與獲取繁殖規範相關資訊，以利栽培期間進行植物性狀調查與種子生產，並可取得從收集入庫至今尚未開放申請的第一手種原材料；作物種子生產後，除將部分種子送回亞蔬種原庫保存，業者也可保留部分種子自用。