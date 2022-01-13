花蓮開徵礦石稅每年近10億元，是花蓮縣最大筆稅收，有業者不服提訴願，縣府被判敗訴後再提上訴，近日被最高行政法院駁回，此外，北高行並就業者提告部分撤銷縣府訴願和復查決定，兩件官司都是縣府敗訴，地方稅務局長呂玉枝說，判決仍採稅額開徵違反地方稅法通則調漲30％上限的規定，這是「法律見解不同」，將再提上訴、再審和釋憲。

花蓮縣政府於2009年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，前年改為1年，屆滿後縣府須重新訂定自治條例。最早的礦石稅每公噸4元，之後逐步調漲，去年一口氣漲到10元，全案送入議會審議，不僅遭擱置，也引起府會間攻防。

之後縣府修訂再將新版本送議會審議，全案終通過三讀，改依開採量開徵每公噸50到70元。縣府去年10月底已送財政部備查，但尚未開徵。縣府與業者間訴願也仍未底定。

福安礦業認為礦石稅開徵幅度大，向縣府提復查、訴願，接連遭駁回，再到台北行政法院打行政訴訟，縣府去年2月間被判敗訴，向最高行提起上訴，福安也向北高行提起行政訴訟，兩件官司近日宣判，都是縣府敗訴。

判決縣府敗訴理由，仍是法官認為地方稅法通則第4條第1項，除印花稅、土地增值稅外，直轄市政府、縣市政府調高地方稅原規定稅率（額）， 以30％為上限，不管中央立法或地方制定自治條例課徵，都應受此限制。

花蓮縣政府地方稅務局長呂玉枝表示，礦石稅自治條例是依地方稅法通則第3條開徵的特別稅，理應不受調漲上限30％限制，且由縣議會審查通過，再送財政部備查，經過中央實質審查同意才公布實施，完全符合程序。

「這是法律見解不同」呂玉枝強調，縣府將再提上訴和再審，並已委任律師聲請釋憲。她說，舊版砂石稅開徵法源已消失，新版砂石稅尚須等財政部同意備查，目前處於空窗期，半年未開徵少收約5億元稅收。