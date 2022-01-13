「蛇姬」林采緹日前以一張大尺度的全裸泡湯照，引發網友暴動，而不吝嗇展現好身材的林采緹，則在昨（12日）曬出一系列運動影片，只見林采緹身穿運動內衣、貼身長褲健身，讓她傲人上圍和纖細身材曲線全都露，儘管林采緹認真運動，但不少網友仍歪樓直呼：「視線在胸口」。

影片中，林采緹隨興地把長髮綁成高馬尾，並身穿運動內衣、貼身長褲到健身房運動，她曬出一系列健身菜單：「滑雪機、交替單手盪壺、高腳杯相撲屈蹲、槓鈴分腿臀推、離心腿後勾、壓腿側腹、懸吊屈膝抬腿」，林采緹在教練指導下，每個動作都不馬虎，而她傲人上圍呼之欲出，前途後翹的S身材曲線也全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林采緹無懼寒流報到，熱愛運動的她直呼：「好冷還是要來流汗」，吸引女星成語蕎、鄒沐妍大讚好狂、好熱血的菜單，不少網友則把焦點放在林采緹好身材上，紛紛歪樓驚呼：「視線在胸口」、「一個字〝大〞」、「女神身材超棒的」。

其實，林采緹因好身材引發討論已非第一次，她日前就曬出全裸泡湯照，林采緹大方解放白皙美背和纖細腰線，超狂尺度解放照也引發外界好奇，泡湯照是否為男友視角，對此，林采緹透過經紀人低調還原拍照狀況，表示照片是藉由腳架拍攝而成，同時，林采緹也強調，她目前還是單身狀態，表示：「身邊都是朋友」。