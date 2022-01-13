據人民網報導，由湖北省攜手19省份進行全大陸首次的中成藥聯盟集中採購並正式開標。此次由157家企業、182個產品參與報價，採購規模近100億元（人民幣，下同）；最終97家企業、111個產品中選，中選率達62％，價格平均降幅42.27％、最大降幅82.63％，預計每年可節約藥品費用超過26億元。

據了解，多年來大陸中成藥行業一直存在價格虛高問題，由於品質難以評價、中成藥獨家產品較多等因素，導致中成藥集採困難。自2018年藥品集採改革以來，尚未有中成藥納入大範圍集中帶量採購。透過本次順利開標，顯示集中帶量採購改革拓展到中成藥領域、具有重大意義。

大陸國家醫保局醫藥價格和招標採購司負責人表示，湖北省醫保局聯合河北、山西、內蒙古、遼寧等19省份組成聯盟進行中成藥集採，就是要通過帶量採購，解決藥品購銷鏈條中量價脫鉤、競爭不規範、帶金銷售等問題，讓民眾享受到更低的藥價。