桃園中壢區聯邦銀行健行分行13＋1人確診，桃園市境內7校預防性停課，市長鄭文燦13日指出，新生醫專和平鎮何嘉仁幼兒園採檢結果出爐都陰性，2校明可恢復上課，其他5校仍靜待結果出爐。
桃園中壢聯邦銀行健行分行13行員加1家屬確診，市府昨晚也立即要求其子女就讀的7所學校13日預防性停課，為避免假消息亂竄，教育局也在官網公布7校名單，包括新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校 (大園青埔校)、平興國中、平興國中非營利幼兒園、仁和國小及附幼共7校。
桃園中壢區聯邦銀行健行分行13＋1人確診，桃園市境內7校預防性停課，市長鄭文燦13日指出，新生醫專和平鎮何嘉仁幼兒園採檢結果出爐都陰性，2校明可恢復上課，其他5校仍靜待結果出爐。
桃園中壢聯邦銀行健行分行13行員加1家屬確診，市府昨晚也立即要求其子女就讀的7所學校13日預防性停課，為避免假消息亂竄，教育局也在官網公布7校名單，包括新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校 (大園青埔校)、平興國中、平興國中非營利幼兒園、仁和國小及附幼共7校。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。