桃園中壢區聯邦銀行健行分行13＋1人確診，桃園市境內7校預防性停課，市長鄭文燦13日指出，新生醫專和平鎮何嘉仁幼兒園採檢結果出爐都陰性，2校明可恢復上課，其他5校仍靜待結果出爐。

桃園中壢聯邦銀行健行分行13行員加1家屬確診，市府昨晚也立即要求其子女就讀的7所學校13日預防性停課，為避免假消息亂竄，教育局也在官網公布7校名單，包括新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校 (大園青埔校)、平興國中、平興國中非營利幼兒園、仁和國小及附幼共7校。