中華電信13日宣布推出「111年農曆春節-福虎升Phone新春大禮包」，即日起至2月28日止，購買iPhone13、12系列及指定Android5G機型，搭配精采5G月繳999元（含）以上方案（租期24/30/36/48月），享購機折價、商品購物金、Hami商城購物折價券等價值超過7千元優惠。

此外還可加碼獲價值超過3千元的「5告厚禮同享包」，免月租優惠Hami Video影劇館6個月、Hami雲端遊戲1個月、AR動滋動x Uniigym2個月、HTC Viveport Infinity Vista3個月、樂客導航王TM版12個月等5項5G優質應用服務。

「福虎升Phone新春大禮包」再加「5告厚禮同享包」，購機申辦5G，中華電信為您送上價值超過萬元好康。

「福虎升Phone新春大禮包」不分手機陣營皆享優惠，多款Android5G熱門機型Samsung Galaxy Z Fold3、Sony Xperia5III、ASUS Zenfone8系列、OPPO Reno6系列、vivo X70、Xiaomi11T系列及realme GT大師版8G/256G等，購機搭配精采5G指定月繳方案折價2000元，再贈「HTC Vive Flow」或「XRSPACE MANOVA」等VR設備購物金2000元。

果粉購機iPhone13、12系列搭配精采5G指定月繳方案，享Apple購物金2000元，可折抵Apple Watch、iPad全機型、AirPods Pro、HomePod mini、AirTag四件組等商品；若搭配指定iPhone舊換新加碼折2000元，合計4000元優惠。

春節大方送，參加「福虎升Phone新春大禮包」活動，中華電信再贈Hami市集、神腦生活及SuperBuy三大商城折價券3100元，登錄Hami Pay App即可領券使用，可採購生活用品、生鮮食材、3C家電，搭配Hami Point點數。