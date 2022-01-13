中壢聯邦銀行群聚一夜暴增11確診！ 陳時中曝可能破口：居服員曾脫口罩講電話

桃園疫情擴散，聯邦分行拉緊報，13日本土病例新增14例，包含10位聯邦銀行員工及其1位家人，以及12日公布過的仁愛醫院護理師，還有居服員乾妹妹的2名家人。指揮官陳時中13日表示 ，無增加防疫措施計畫，也沒有要加嚴餐廳規定，僅呼籲民眾不要逐桌敬酒敬茶。

桃園市長鄭文燦上午表示，此波群聚感染來源是4日居服員去銀行洽公開戶。陳時中指出，從錄影帶有看到居服員有把口罩拿下來的情形，目前已針對到銀行洽公、開戶等民眾發送簡訊，主動召回採檢，聯邦為目前疫情的重中之重。

醫療應變組副組長羅一鈞則呼籲避免用名詞指涉相關確診者，他解釋，「超級傳播者」廣為接受的定義是「1傳10」，就此次居服員的狀況來看，直接可連結的個案尚未到10位，目前也不符合定義來。

此外，年關將至，國人返鄉人數漸增，13日針對長程航班入境採檢陽性率達7.78％，疫情監測組組長周志浩坦言，近期邊境壓力相當大，14日是預定入境高峰估計將達4000人，15日擬有3000人。陳時中表示，入境檢附的PCR報告改採兩天內是有成效的，但仍不可能讓入境確診數量完全歸零。

他也指出， 若是輕症確診者數量增加、疫情狀況嚴重，會採取設立「專責」加強版的防疫旅宿或是集中檢疫所。如果我國直接鎖國、鎖島，風險當然可以下降，但仍要兼顧防疫韌性。