科技進步與金融政策推動下，金融服務從傳統臨櫃轉到線上申辦，推動偉康科技（6865）去年營運大幅成長，創下歷史新高。

看好FinTech發展前景，偉康長期聚焦於金融科技應用，以資安技術、智能數據、雲端服務提供客戶全方位金融服務。展望2022年，金融科技發展與數位身分驗證的重要性日益增加，市場需求同步增長。

偉康科技表示，將全力發展智能數位金融、身分核實與數位分身等解決方案，主打零接觸線上申辦、視訊核身，提供客戶無所不在的銀行服務。並以FIDO無密碼驗證切入數位身分解決方案市場，應用金融資安等級規格強化全產業企業資安防護。數位分身領域則以eKYE（AI監理科技）符規理專十誡2.0，協助金融業者因應新措施，提升監理效能。

偉康科技表示，疫情趨使下，加速數位金融服務需求強勁成長。對於市場需求，將持續提升金融產業滲透率，同步延伸跨產業全方位的數位身份SaaS服務，樂觀看待全年營運。

受惠數位金融服務需求大增，偉康科技2021年12月、第4季及全年同步改寫歷史新高，第4季更較去年同期激增88％，法人預計今年營運仍可優於產業平均。

偉康科技公布12月份合併營收5516.6萬元，與前年同期相比增加86.45％；全年累計營收創下歷史新高，達4.4億元，年增51.85％。