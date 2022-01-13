環保署13日進行寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高環境差異分析專案小組審查，由於近年來新竹地區社經發展急速成長，公共給水需水量增加，寶二水庫逢枯水期及降雨不均影響，易供水吃緊，因此水利署規劃加高溢洪道高度增加庫容，最後經過閉門會議討論同意通過，後續送環評大會審查。

開發單位水利署北區水資源局指出，依相關計畫成果， 擬將寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35 公尺，水庫蓄水容量增加192萬立方公尺，本次變更施工期程約6個月，並於施工期間加強入流量管控，未來可有效提升水庫庫容。

最後經過閉門會議討論後，委員決議通過，同時也要求開發單位補足相關資料提交環評大會，包含強化整體環評書件品質，檢核確認寶山第二水庫上坪堰變更前後之引水量、放水量、下游保留量及旬末蓄水量等資料一致性；補充過去3年下游生態基流量數據，並釐清旬末蓄水量及枯水年定義。

加強生態資料，含圖示清晰度呈現品質；水域生態調查區域應增加上坪堰及隆恩堰點位，並評估於衝擊區及對照區增設紅外線自動相機數量；環境監測計畫增加自然度變化、植物覆蓋度等項目。補充說明豐水期取水後隆恩堰下游之水質及生態變化。補充植栽計畫內容，含淹沒區特有種喬木移植及補植原生喬木種類、數量、位置及面積等。加強水庫安全監測及預警機制，確保水庫安全運作。評估於水庫周邊空間設置太陽能光電設施。