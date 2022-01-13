台灣社區遭Omicron攻陷，前立委沈富雄昨日在臉書主張，若身體出現類流感症狀，最好不要篩檢，如果篩檢結果為陽，最好也不通報，再加上Omicron變異株，已讓新冠肺炎流感化，要再打第三劑疫苗，不如染Omicron。萬芳醫院精神科醫師潘建志直言，若直接染Omicron，就能終結病毒帶來的煩惱，那只有一個可能性，「就是你被上帝帶走了」。

潘建志今（13）日於個人臉書粉專表示，才不信放棄打第三劑，直接感染Omicron這樣的話，因為引發普通感冒的4種人類冠狀病毒，即使得過也不會終身免疫，過了1年還是會再感冒，「若感染Omicron，就能終結病毒帶來的煩惱，那只有一個可能，就是你被上帝帶走了」。

潘建志說，現在替病患看診又要戴上防疫面罩，口罩也換成N95等級，但其實只要接觸到民眾的健保卡，就必須不斷地使用酒精消毒雙手，他自嘲都快酒精上癮了。

沈富雄的說法在PTT也引發鄉民炸鍋，「我OK，你先得Omicron」、「我ok，你先得」、「所以我現在應該要去舔確診者的口水嗎？」、「說的很好，自己何不先示範」、「利用染疫增加抗體，怕的就是染疫的後遺症」、「現在問題是這是病毒，根本不可能徹底控制，既然已經變種到這程度，防疫準則也應逐步修改」。