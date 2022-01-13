中華電信搶攻新春購機商機，宣布推出「111年農曆春節-福虎升Phone新春大禮包」，即日起至2月28日止，購買iPhone 13、12系列及指定Android 5G機型，搭配精采5G月繳999元(含)以上方案(租期24／30／36／48月)，享購機折價、商品購物金、Hami商城購物折價券等價值超過7千元優惠。

此外還可加碼獲價值超過3千元的「5告厚禮同享包」，免月租優惠Hami Video影劇館6個月註6、Hami 雲端遊戲1個月、AR動滋動x Uniigym 2個月、HTC Viveport Infinity Vista 3個月註7、樂客導航王TM版12個月等5項5G優質應用服務。

中華電信表示，「福虎升Phone新春大禮包」不分手機陣營皆享優惠，多款Android 5G熱門機型Samsung Galaxy Z Fold 3、Sony Xperia 5 III、ASUS Zenfone 8系列、OPPO Reno 6系列、vivo X70、Xiaomi 11T系列及realme GT大師版8G／256G等，購機搭配精采5G指定月繳方案折價2000元，再贈「HTC Vive Flow」或「XRSPACE MANOVA」等VR設備購物金2000元，為您探索元宇宙助一臂之力。

果粉購機iPhone 13、12系列搭配精采5G指定月繳方案，享Apple購物金2000元，可折抵Apple Watch、iPad全機型、AirPods Pro、HomePod mini、AirTag四件組等商品；若搭配指定iPhone舊換新加碼折2000元，合計4000元優惠輕鬆入袋。

中華電信表示，參加「福虎升Phone新春大禮包」活動，再贈Hami市集、神腦生活及SuperBuy三大商城折價券3100元，登錄Hami Pay App即可領券使用，年前採購生活用品、生鮮食材、3C家電，搭配Hami Point點數，讓您省荷包超有感。中華電信打造最豐富的兌點平台與優惠，陪伴客戶喜迎新年。