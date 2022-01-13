詐賭騙富二代6400萬還逼拍裸照 警逮竹聯明仁會10人

26歲陳姓男子自稱竹聯幫仁堂明仁會大哥，在夜店藉機認識富二代，最後再設局帶對方去賭博，用詐術讓其輸下鉅額賭金，有人無力償還，甚至被強逼拍下裸照和自慰影片，不斷遭陳嫌等人恐嚇、勒索，北市刑大經循線追查，日前攻堅該會據點，逮捕陳嫌在內的10嫌。

北市刑大偵七隊調查，陳嫌自稱明仁會大哥，是該會要角「京葵」的乾弟弟，陳假扮成富二代在北市夜店混跡，從中結識不少家裡有錢的年輕人，藉機和他們混熟，帶著這些富二代吃喝玩樂「見世面」。

陳嫌見時機成熟，便會邀這些對象去賭博，但參與者全是他們的同夥，暗中使用詐術讓對方輸錢，而且金額十分離譜。

1名陳姓富二代一晚就輸了4000萬，犯嫌當場拍下他的各種不雅影像並控制行動，最後押陳找他父親要錢，陳父給了167萬才救回兒子，王姓被害人則是輸了1800萬，家屬最後也給了400萬，另有1名白姓被害人輸了600多萬，因家屬拒絕付錢還表示要報警，陳嫌等人才無奈放人，但仍不斷設法恐嚇、要錢。

警方經連月蒐查，日前兵分多路在雙北地區攻堅，循線逮捕陳在內的10嫌，另在眾嫌據點，起獲被害人簽下的本票、和解書、警棍、手銬等證物，警訊後被依組織犯罪、恐嚇、恐害性自主等罪送辦。