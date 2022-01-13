新竹市總工會13日攜手市政府、新竹市果菜公司辦理「寒冬送暖─過好年」活動，一早就準備6道應景的年節美味佳餚，要送到弱勢家庭手中。（陳育賢攝）

新竹市總工會理事長莊鑑川（左）每年都會與新竹果菜公司總經理倪冠勛（右）在新春佳節前辦理「寒冬送暖、過好年」送年菜公益活動。（陳育賢攝）

新竹市總工會13日攜手市政府、新竹市果菜公司以及數10位志工，今天辦理「寒冬送暖─過好年」活動，一早就在總工會烹飪教室準備6道應景的年節美味佳餚，為數10戶弱勢家庭送上代表著如意吉祥的年菜，希望讓弱勢朋友感受到疫情當前社會仍有暖流。

總工會理事長莊鑑川指出，此次該會與數10位學員志工以及新竹市果菜公司總經理倪冠勛協助提供愛心菜餚材料下，共同規畫了6道年菜，包括應景的鴻運當紅琵琶雞、黃金糖醋炸鮮魚、福氣松板麻油飯、紅燒元蹄滷筍干、北菇銀束燴鮮蔬以及錦繡什錦炆白菜，樣樣都是功夫菜，而且今天當場烹煮，不但健康、新鮮，更熬煮出濃濃的祝福與愛心。

莊鑑川表示，熱心參與此次公益活動的單位很多，不但該會職訓班隊的烹飪老師與學員傾巢而出，還結合了果菜公司提供各式新鮮食材、民政處與3區區公所、新竹市勞工志願服務協會、勞動力援助人員職業工會、中餐服務人員職業工會以及勞工職業訓練發展協會等單位共同發揮愛心。

新竹果菜公司總經理倪冠勛則表示，新竹市總工會是大果菜市場的好鄰居，每逢新春佳節都會發起「寒冬送暖、過好年」公益活動，整合新竹地區各界的愛心資源，分送豐盛美味的年菜給弱勢家戶，發揮雪中送炭的精神。

新竹果菜公司每年也會共襄盛舉，提供最生鮮的蔬果食材，在專業大廚帶領下，讓總工會中餐課程學員，用心煮出一道道可口佳餚。最後再由市府民政處、3區公所及熱血替代役男們，親自送上溫暖的餐點到各弱勢家庭，在新的一年持續傳遞良善的正能量。