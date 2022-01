你對於後疫情時代做好準備了嗎?如果你還在擔心受怕,那恐怕就要錯過轉變的大好機會了!易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》提到,從「壬寅」太歲干支組合的角度觀察,發覺2022老虎年真的是個適宜用「三陽開泰」與「否極泰來」形容的一年。

從太歲五行氣數的角度來說,「壬寅」屬於水生木的組合,是一種太歲擁有「文昌星」的智慧與行動的寫照,這是個充滿機會的流年,在這一年中將會有許多的新公司如雨後春筍般冒出來,也將會有許多老公司或舊企業以新的型態重新出發。

陶文老師特別解析2022壬寅虎年各生肖的「流年運勢」運勢前三名為:兔、豬、馬,一起來看看哪些生肖逢流年不利,運勢低迷呢?該如何趨吉避凶?

【鼠】驛馬星動起來,開啟新生活

機會來了就該掌握!這已經成為「古有明訓」的一句話,對於壬寅年的老鼠而言,就像擁有夢想一樣,只不過想讓夢想成真還需要一些配套策略。

在驛馬星當道的流年,最容易見到就是搬家,轉換新的生活環境,以及轉換跑道更換職場環境,或者是念頭的轉變,一夕之間突然悟了。從傳統命理學術中,是哪一種牽動,就要看驛馬星的主氣落在當事人的哪個生活領域上。

對於老鼠而言,2022壬寅年的驛馬星落在三個生活領域上,第一個是與行動、學習、開創、出發、轉變、國外事務……有關的生活領域,因此這將會是個生活態度否變的流年,有一種開啟新生活的概念。

第二個就是價值觀的領域,老鼠們極容易像開悟一般,對於生命價值觀有新的註解,生活也容易像注入營養劑一般。

第三個則是成就感的領域,容易出現一種希望有所作為的感覺。於是這一年讓老鼠們陷入忙碌的節奏中,而這是一種愉悅的忙。

【牛】學習讓行動更有力道,目標容易達成

財官相生的流年,代表的自然是名利雙收,由此可知對於牛族們而言,這是個值得打拼的一年。只不過在順當承接名利磁場之前,恐怕還是需要做好承接的功課。

壬寅虎年對於牛族們而言,這是個值得加倍努力的流年,就從設妥目標,提升自我價值觀開始。不過值得留意的是,在整體流年氣數排列中,學習成為讓行動更有力道,目標更容易達成的必要策略。

開卷有益是一種學習,安排專業領域的課程更是一種自我提升的學習,走出習慣的領域廣結善緣同樣是一種學習。換言之,這是個行動的流年,太歲星雖然把機會準備好了,不過還需要牛族們的積極行動才有機會掌握。或許就是另一種「萬事俱備,只欠東風」吧!

「化煞為權」這是命理學中趨吉避凶的術語,說的是將不協調能量轉化成可以運用的強大正能量。對於牛族們的2022年整體運勢,這是另一個十分重要的關鍵課題,唯有如此才有機會將「名利雙收」的大磁場盡收囊中。

【虎】大好或大壞的一年,謙虛是首要課題

12年一次的當家作主,老虎們要發威了!只因為老虎們是2022年的太歲星,不過也有人說「太歲當頭坐,無災必有禍」,聽起來怪可怕的。是福,是禍,老虎們請仔細閱讀。

老虎們擁有和太歲星一樣的氣勢,這就是為什麼陶文老師會一開始就恭喜老虎們的原因,既然擁有太歲星的氣勢,那麼這一年運程自然會是勢不可擋,對於後疫情時代的反轉具有莫大的助益。也就是此種「勢不可擋」氣勢,讓老虎們容易嘗到大好大壞的運勢特質,於是謙虛成為流年的首要課題,就從學會慢活開始,凡事三思、謹慎,如猛虎獵物一般謀定而後動。

如此一來,不但「五鬼」不犯,自我定位也不容易受到「伏吟」的侵噬,而「暗劫財星」的歡喜劫財現象,也將會降到最輕微,於是壬寅虎年的吉利星曜才有機會展露身手,而「祿神星」、「文昌星」、「偏財星」和「福綬星」就是照拂老虎們的吉利星曜。如此看來,12年一次的當家作主,老虎們真的要發威了!

【兔】廣結善緣用對策略,往「大好」的方向發展

根據專家研究,懂得「聚人」收入會比一般人多33%。把人聚在自己身邊,你就是最大的贏家。但兔子們知道這是怎麼回事嗎?「聚人」和好運氣有何關係?

雖然兔子們在2022壬寅虎年並不「犯太歲」,也沒有「沖太歲」,不過還是誠懇建議最好老老實實「安太歲」。用尊敬的心,虔誠的思維,讓「太歲星」不只是流年朋友,並且是貴人朋友。

「廣結善緣」是這一年最需要的開運策略,除了積累貴人籌碼外,還有機會讓自己的人際關係磁場指數獲得提升,因為2022年是兔子們的「貴人桃花年」。

值得提醒的是,廣結善緣的定義就在於「廣」,那是一種營造大眾緣的策略,然而事實上「質」比「量」重要多了。換個角度來說,在廣結善緣的過程中,務必要將熱情、積極、正向、願意幫助人的人,聚在自己的身邊,如果兔子們這麼做了,那麼就已經開始為明年(2023癸卯兔年)擔任太歲之職做好萬全的準備。

【龍】「官貴祿星」照拂,事業更上一層樓

龍爭虎鬥,不為拼搏,而是功名利祿。貴人磁場滿檔的2022壬寅虎年,老天爺已經為龍族們布好局,遇虎而騰達,就看龍族們如何運作了。

是幸運的一年,不但擁有「官貴祿星」照拂,同時還見到「福德星」的身影,再加上「驛馬星」併臨,這將會是個「進可攻,退可守」,精采絕倫的一年。事業上有機會更上一層樓,企業團隊系統組織上也有機會如願轉型成功,而家庭運勢更是理想,對於有意購買屋宅的龍族們而言,今年不進場,明年等著後悔。

而這些都會是龍族們的壬寅年亮點事務,然而由於太歲氣數中的行動力元素並不明顯,因此在趨吉避凶的策略上恐怕還需要從規劃開始,白話說那就是學習,更白話一點那就是先畫了靶,才有機會把箭射出去。這麼說來,「萬事俱備,只欠東風」中的東風,又多了「學習」這檔事,如果再與「貴人拱照」結合,那麼就是把身邊的每個人都當成老師。

【蛇】設定明確的目標,迎接三陽開泰

都說了,人生沒有如果,只有結果和後果。然而,當太歲星提供可以重新出發磁場的時候,那就不一樣!你想按下太歲星提供的Restart按鈕嗎?又要如何重新開始呢?請繼續看下去。

這一年需要掌握三件事情,整體蛻變就有機會功德圓滿。第一件事,重新盤整資源,而最為理想的策略就是為自己組織合作團隊,企業蛇族讓整體企業系統化,醞釀「抱團」的機會讓企業重啟新生命。第二件事,廣結善緣,架構借力使力的人脈能量場,積極參加正向團體,即便是公益志工也無妨,讓人脈成為改變生命態樣的氣脈。第三件事,學習、學習、學習,很重要所以提了三次。不光是專業和第二、三專長的學習,即便是修身養性的學習,也是十分理想的自我成長與蛻變的學習。

整體而言,這是個陽光燦爛的流年,雖然有「六害星」和「歲絕星」作祟,只要目標明確,執行力穩健,福德、天德和福興的吉利能量自然就有發揮的空間,迎接三陽開泰的好流年。

【馬】太歲三合星照拂,大利成家立業

你想在職場上快速出頭,快速成功嗎?努力耕耘和認真打拼當然十分重要,不過當「太歲將星」加持的時候,馬族們知道只要方法對了,其實可以隨心所欲馳騁職場嗎?

有意購買屋宅的馬族們而言,是個值得進場的好流年,換屋買屋其實很簡單,利率低,而房價又處於蠢蠢欲動的狀態,時機到了心動就該付諸行動。另外,把住家和辦公室重新布局,則是馬族們的另一個旺運策略,而好運起飛也在這個時候。

這一年唯一要化解的是「官符星」與「白虎星」的厄勢力。「官符星」與口舌有關,由於和「將星」同處一室,因此與工作有關的事務宜謹慎進行,該給予遊戲規則的部份就應該明白註記。生活上的讚美不可少,再好的建議也需要從肯定開始。至於「白虎星」與意外和血光有關,因此挽起袖子捐出鮮血,捐血一袋救人一命,而讓一紅化九災的能量獲得提升。疫情舒緩但病毒並沒有離開,因此正常作息提升免疫力才是維持健康的基本之道。

【羊】展開全方位學習,找到最佳舞台

開運了!恭喜羊族們。告別牛年的歲破,迎接虎年的「三星匯聚」,那就是貴人星、福氣星、事業星一次到位,這是12年一次的幸運年,該如何掌握呢?

在這陽光普照的流年裡,首先上場的就是「貴人星」;其次是「福氣星」的照拂,這個星曜涵蓋的運勢範圍極廣,小從自我心態的充實,心想事成也是其中獲得充實的一部分,以及健康磁場的提升,還有家庭運勢的圓滿與幸福,大到職場權勢的擴張,也就是事業的激活、轉型、成長和升職;接著是「事業星」的蓬勃能量氣勢旺盛,然而世界上沒有百分百的圓滿,在整個流年氣數結構中,還是有個區塊需要補強。對於羊族們而言,這一年需要補強的是舞台的元素,否則即便有滿滿的能量,恐怕也很難找到將理想與才華淋漓盡致發揮的舞台。

不過幸運的是,補強的策略與方法十分簡單就是學習,只要羊族們展開學習的行動,不論是實質上的專業學習,修身養性式的學習,或是開卷有益的學習,還是網絡媒體的學習,甚至於聊天過程中聆聽式的學習,都會激活開創思緒,展現才華,找到實現理想的最佳舞台。

【猴】安太歲趨吉避凶,凡事謀定而後動

歲破!就是沖太歲,聽起來很可怕。事實上,只要做好趨吉避凶的策略,對於猴子們而言,這一年的「沖太歲」,卻是一種富貴逼人的寫照。

傳統認知上沖太歲是件不得了的事情,這樣的流年不會只是諸事不宜那麼簡單。太歲星被視為是掌管一整年運勢的神祇,與太歲星對沖,就等於衝撞皇帝一般,輕則諸事不順,重則血光疾病災厄纏身。於是安太歲成為必須的趨吉避凶,就好像拜碼頭,買平安一樣,一般來說是十分管用。

然而沖太歲未必就像傳統所描述的那麼凶厄,尤其是屬金的猴子,衝剋屬木的寅虎太歲,代表著財氣逼人,只因為金剋木為財,猴子們要做的是如何壯大自己的能量承接太歲星所提供的旺盛財富,以免成為「財多身弱,富屋貧人」的演譯者。安太歲是其中之一,而且是要在土地公廟安太歲,只因為需要土地的元素護身,由此可知猴子們今年最需要的旺運元素是土星。在行為上,就是謀定而後動。

【雞】 向對的人學習,善用智慧讓幸福滿分

超前部署,已經成為後疫情時代的用語,卻也是雞族們2022年的流年趨吉避凶。財利豐盛的今年,其實隱藏著一種風暴,你知道該如何部署才可以化風暴為好運回報嗎?

對於雞族們而言,2022壬寅虎年是個「遍地黃金,鈔票淹腳目」的流年,只要雞族們善用智慧,並且創造機會,就有機會讓幸福滿分,財富滿盈。而這個機會元素的起源,來自於「朋友」。然而話說在前面,絕非和朋友直接合作,而是借助朋友的智慧點子,以及朋友的文昌星能量轉化成財源生財,如此既旺了財,又順了事業。

只不過,此文昌星能量無法說來就來的,而是需要積極廣結善緣,主動向對的人學習,進而營造共好的環境或團隊,否則就算鈔票淹到了鼻子,也只會讓人窒息。引動這股旺運的能量是需要技巧布局與策略的,不過也不難因為「幫別人實現夢想,讓自己美夢成真」,雞族們需要的就是這個意境。

【狗】凡事不設限,讓好運勢找到幸運的出口

This is your show time!人生舞台序幕隨時都可能開啟,也隨時都有機會上台,關鍵是你願意站上舞台,還是選擇觀望。這一年有機會表現自己展現才華,趕緊做好準備吧!

這兩年因為疫情而讓事業受到委屈的狗狗們,在2022年有機會一吐怨氣來個鯉魚躍龍門式的翻揚。就太歲氣數角度來說,2022是個典型的「異路功名年」,也就是所謂的「東邊事,西邊成」,亦即容易獲得意料之外的收穫。由此可知,對於狗狗們而言,如果想讓這一年的吉利更加吉利,那就是凡事不設限,讓好運勢可以找到幸運的出口。

2022年對於狗狗們不但事業有成,財運也理想,而家庭的幸福指數更獲得提升,於是「成家立業」成為這一年最值得去執行與落實的幸福。不過狗狗們還是需要多留意健康方面的事情,只因為太歲「白虎星」作祟,而化解「白虎星」最為理想的趨吉避凶策略是捐血,因為一紅化九災,並且可以種福田積累功德。

【豬】借力使力,運用合作的方式提升自我能量

12年一回,幸運的滋味,值得豬族們細細品嘗,這就是2022年流年好運勢寫照。只不過,這些數不清的吉星磁場,需要是到位的流年趨吉避凶策略。

太歲文昌星是豬族們的流年亮點星,而歲合星與歲祿星則是流年幸運星。亮點星指的是,努力執行就會出現亮麗的好結果,不過如果可以搭配幸運星特質運作,這將會是個60年一次的真正轉運年。對於豬族們而言,幸運星的特質就是,懂得借力使力,運用合作的方式提升自我能量,放大好運勢的結果。無論如何,拼了!因為再仔細想想,下一個60年,下一個壬寅年,豬族們在哪裡?

豬族們有理想就該付諸行動,如果又可以在經過計畫的節奏下行動,那麼事業新世紀的啟動,新生命的翻揚,都將成為太歲星贈與的禮物。於是乎,豬族們在2022壬寅年要執行的第一個開運策略,那就是安太歲。安太歲的原因不是避凶,而是老老實實的趨吉,感謝太歲的能量,牢牢抓住太歲星的幸運點,然後將流年亮點以淋漓盡致的方式展現。總的來說,豬族們在2022壬寅年中將會是幸運的生肖。