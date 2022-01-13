你對於後疫情時代做好準備了嗎？如果你還在擔心受怕，那恐怕就要錯過轉變的大好機會了！易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》提到，從「壬寅」太歲干支組合的角度觀察，發覺2022老虎年真的是個適宜用「三陽開泰」與「否極泰來」形容的一年。

從太歲五行氣數的角度來說，「壬寅」屬於水生木的組合，是一種太歲擁有「文昌星」的智慧與行動的寫照，這是個充滿機會的流年，在這一年中將會有許多的新公司如雨後春筍般冒出來，也將會有許多老公司或舊企業以新的型態重新出發。

陶文老師特別解析2022壬寅虎年各生肖的「流年運勢」運勢前三名為：兔、豬、馬，一起來看看哪些生肖逢流年不利，運勢低迷呢？該如何趨吉避凶？

【鼠】驛馬星動起來，開啟新生活

機會來了就該掌握！這已經成為「古有明訓」的一句話，對於壬寅年的老鼠而言，就像擁有夢想一樣，只不過想讓夢想成真還需要一些配套策略。

在驛馬星當道的流年，最容易見到就是搬家，轉換新的生活環境，以及轉換跑道更換職場環境，或者是念頭的轉變，一夕之間突然悟了。從傳統命理學術中，是哪一種牽動，就要看驛馬星的主氣落在當事人的哪個生活領域上。

對於老鼠而言，2022壬寅年的驛馬星落在三個生活領域上，第一個是與行動、學習、開創、出發、轉變、國外事務……有關的生活領域，因此這將會是個生活態度否變的流年，有一種開啟新生活的概念。

第二個就是價值觀的領域，老鼠們極容易像開悟一般，對於生命價值觀有新的註解，生活也容易像注入營養劑一般。

第三個則是成就感的領域，容易出現一種希望有所作為的感覺。於是這一年讓老鼠們陷入忙碌的節奏中，而這是一種愉悅的忙。

【牛】學習讓行動更有力道，目標容易達成

財官相生的流年，代表的自然是名利雙收，由此可知對於牛族們而言，這是個值得打拼的一年。只不過在順當承接名利磁場之前，恐怕還是需要做好承接的功課。

壬寅虎年對於牛族們而言，這是個值得加倍努力的流年，就從設妥目標，提升自我價值觀開始。不過值得留意的是，在整體流年氣數排列中，學習成為讓行動更有力道，目標更容易達成的必要策略。

開卷有益是一種學習，安排專業領域的課程更是一種自我提升的學習，走出習慣的領域廣結善緣同樣是一種學習。換言之，這是個行動的流年，太歲星雖然把機會準備好了，不過還需要牛族們的積極行動才有機會掌握。或許就是另一種「萬事俱備，只欠東風」吧！

「化煞為權」這是命理學中趨吉避凶的術語，說的是將不協調能量轉化成可以運用的強大正能量。對於牛族們的2022年整體運勢，這是另一個十分重要的關鍵課題，唯有如此才有機會將「名利雙收」的大磁場盡收囊中。

【虎】大好或大壞的一年，謙虛是首要課題

12年一次的當家作主，老虎們要發威了！只因為老虎們是2022年的太歲星，不過也有人說「太歲當頭坐，無災必有禍」，聽起來怪可怕的。是福，是禍，老虎們請仔細閱讀。

老虎們擁有和太歲星一樣的氣勢，這就是為什麼陶文老師會一開始就恭喜老虎們的原因，既然擁有太歲星的氣勢，那麼這一年運程自然會是勢不可擋，對於後疫情時代的反轉具有莫大的助益。也就是此種「勢不可擋」氣勢，讓老虎們容易嘗到大好大壞的運勢特質，於是謙虛成為流年的首要課題，就從學會慢活開始，凡事三思、謹慎，如猛虎獵物一般謀定而後動。

如此一來，不但「五鬼」不犯，自我定位也不容易受到「伏吟」的侵噬，而「暗劫財星」的歡喜劫財現象，也將會降到最輕微，於是壬寅虎年的吉利星曜才有機會展露身手，而「祿神星」、「文昌星」、「偏財星」和「福綬星」就是照拂老虎們的吉利星曜。如此看來，12年一次的當家作主，老虎們真的要發威了！

【兔】廣結善緣用對策略，往「大好」的方向發展

根據專家研究，懂得「聚人」收入會比一般人多33％。把人聚在自己身邊，你就是最大的贏家。但兔子們知道這是怎麼回事嗎？「聚人」和好運氣有何關係？

雖然兔子們在2022壬寅虎年並不「犯太歲」，也沒有「沖太歲」，不過還是誠懇建議最好老老實實「安太歲」。用尊敬的心，虔誠的思維，讓「太歲星」不只是流年朋友，並且是貴人朋友。

「廣結善緣」是這一年最需要的開運策略，除了積累貴人籌碼外，還有機會讓自己的人際關係磁場指數獲得提升，因為2022年是兔子們的「貴人桃花年」。

值得提醒的是，廣結善緣的定義就在於「廣」，那是一種營造大眾緣的策略，然而事實上「質」比「量」重要多了。換個角度來說，在廣結善緣的過程中，務必要將熱情、積極、正向、願意幫助人的人，聚在自己的身邊，如果兔子們這麼做了，那麼就已經開始為明年（2023癸卯兔年）擔任太歲之職做好萬全的準備。

【龍】「官貴祿星」照拂，事業更上一層樓

龍爭虎鬥，不為拼搏，而是功名利祿。貴人磁場滿檔的2022壬寅虎年，老天爺已經為龍族們布好局，遇虎而騰達，就看龍族們如何運作了。

是幸運的一年，不但擁有「官貴祿星」照拂，同時還見到「福德星」的身影，再加上「驛馬星」併臨，這將會是個「進可攻，退可守」，精采絕倫的一年。事業上有機會更上一層樓，企業團隊系統組織上也有機會如願轉型成功，而家庭運勢更是理想，對於有意購買屋宅的龍族們而言，今年不進場，明年等著後悔。

而這些都會是龍族們的壬寅年亮點事務，然而由於太歲氣數中的行動力元素並不明顯，因此在趨吉避凶的策略上恐怕還需要從規劃開始，白話說那就是學習，更白話一點那就是先畫了靶，才有機會把箭射出去。這麼說來，「萬事俱備，只欠東風」中的東風，又多了「學習」這檔事，如果再與「貴人拱照」結合，那麼就是把身邊的每個人都當成老師。

【蛇】設定明確的目標，迎接三陽開泰

都說了，人生沒有如果，只有結果和後果。然而，當太歲星提供可以重新出發磁場的時候，那就不一樣！你想按下太歲星提供的Restart按鈕嗎？又要如何重新開始呢？請繼續看下去。

這一年需要掌握三件事情，整體蛻變就有機會功德圓滿。第一件事，重新盤整資源，而最為理想的策略就是為自己組織合作團隊，企業蛇族讓整體企業系統化，醞釀「抱團」的機會讓企業重啟新生命。第二件事，廣結善緣，架構借力使力的人脈能量場，積極參加正向團體，即便是公益志工也無妨，讓人脈成為改變生命態樣的氣脈。第三件事，學習、學習、學習，很重要所以提了三次。不光是專業和第二、三專長的學習，即便是修身養性的學習，也是十分理想的自我成長與蛻變的學習。

整體而言，這是個陽光燦爛的流年，雖然有「六害星」和「歲絕星」作祟，只要目標明確，執行力穩健，福德、天德和福興的吉利能量自然就有發揮的空間，迎接三陽開泰的好流年。

【馬】太歲三合星照拂，大利成家立業

你想在職場上快速出頭，快速成功嗎？努力耕耘和認真打拼當然十分重要，不過當「太歲將星」加持的時候，馬族們知道只要方法對了，其實可以隨心所欲馳騁職場嗎？

有意購買屋宅的馬族們而言，是個值得進場的好流年，換屋買屋其實很簡單，利率低，而房價又處於蠢蠢欲動的狀態，時機到了心動就該付諸行動。另外，把住家和辦公室重新布局，則是馬族們的另一個旺運策略，而好運起飛也在這個時候。

這一年唯一要化解的是「官符星」與「白虎星」的厄勢力。「官符星」與口舌有關，由於和「將星」同處一室，因此與工作有關的事務宜謹慎進行，該給予遊戲規則的部份就應該明白註記。生活上的讚美不可少，再好的建議也需要從肯定開始。至於「白虎星」與意外和血光有關，因此挽起袖子捐出鮮血，捐血一袋救人一命，而讓一紅化九災的能量獲得提升。疫情舒緩但病毒並沒有離開，因此正常作息提升免疫力才是維持健康的基本之道。

【羊】展開全方位學習，找到最佳舞台

開運了！恭喜羊族們。告別牛年的歲破，迎接虎年的「三星匯聚」，那就是貴人星、福氣星、事業星一次到位，這是12年一次的幸運年，該如何掌握呢？

在這陽光普照的流年裡，首先上場的就是「貴人星」；其次是「福氣星」的照拂，這個星曜涵蓋的運勢範圍極廣，小從自我心態的充實，心想事成也是其中獲得充實的一部分，以及健康磁場的提升，還有家庭運勢的圓滿與幸福，大到職場權勢的擴張，也就是事業的激活、轉型、成長和升職；接著是「事業星」的蓬勃能量氣勢旺盛，然而世界上沒有百分百的圓滿，在整個流年氣數結構中，還是有個區塊需要補強。對於羊族們而言，這一年需要補強的是舞台的元素，否則即便有滿滿的能量，恐怕也很難找到將理想與才華淋漓盡致發揮的舞台。

不過幸運的是，補強的策略與方法十分簡單就是學習，只要羊族們展開學習的行動，不論是實質上的專業學習，修身養性式的學習，或是開卷有益的學習，還是網絡媒體的學習，甚至於聊天過程中聆聽式的學習，都會激活開創思緒，展現才華，找到實現理想的最佳舞台。

【猴】安太歲趨吉避凶，凡事謀定而後動

歲破！就是沖太歲，聽起來很可怕。事實上，只要做好趨吉避凶的策略，對於猴子們而言，這一年的「沖太歲」，卻是一種富貴逼人的寫照。

傳統認知上沖太歲是件不得了的事情，這樣的流年不會只是諸事不宜那麼簡單。太歲星被視為是掌管一整年運勢的神祇，與太歲星對沖，就等於衝撞皇帝一般，輕則諸事不順，重則血光疾病災厄纏身。於是安太歲成為必須的趨吉避凶，就好像拜碼頭，買平安一樣，一般來說是十分管用。

然而沖太歲未必就像傳統所描述的那麼凶厄，尤其是屬金的猴子，衝剋屬木的寅虎太歲，代表著財氣逼人，只因為金剋木為財，猴子們要做的是如何壯大自己的能量承接太歲星所提供的旺盛財富，以免成為「財多身弱，富屋貧人」的演譯者。安太歲是其中之一，而且是要在土地公廟安太歲，只因為需要土地的元素護身，由此可知猴子們今年最需要的旺運元素是土星。在行為上，就是謀定而後動。

【雞】 向對的人學習，善用智慧讓幸福滿分

超前部署，已經成為後疫情時代的用語，卻也是雞族們2022年的流年趨吉避凶。財利豐盛的今年，其實隱藏著一種風暴，你知道該如何部署才可以化風暴為好運回報嗎？

對於雞族們而言，2022壬寅虎年是個「遍地黃金，鈔票淹腳目」的流年，只要雞族們善用智慧，並且創造機會，就有機會讓幸福滿分，財富滿盈。而這個機會元素的起源，來自於「朋友」。然而話說在前面，絕非和朋友直接合作，而是借助朋友的智慧點子，以及朋友的文昌星能量轉化成財源生財，如此既旺了財，又順了事業。

只不過，此文昌星能量無法說來就來的，而是需要積極廣結善緣，主動向對的人學習，進而營造共好的環境或團隊，否則就算鈔票淹到了鼻子，也只會讓人窒息。引動這股旺運的能量是需要技巧布局與策略的，不過也不難因為「幫別人實現夢想，讓自己美夢成真」，雞族們需要的就是這個意境。

【狗】凡事不設限，讓好運勢找到幸運的出口

This is your show time！人生舞台序幕隨時都可能開啟，也隨時都有機會上台，關鍵是你願意站上舞台，還是選擇觀望。這一年有機會表現自己展現才華，趕緊做好準備吧！

這兩年因為疫情而讓事業受到委屈的狗狗們，在2022年有機會一吐怨氣來個鯉魚躍龍門式的翻揚。就太歲氣數角度來說，2022是個典型的「異路功名年」，也就是所謂的「東邊事，西邊成」，亦即容易獲得意料之外的收穫。由此可知，對於狗狗們而言，如果想讓這一年的吉利更加吉利，那就是凡事不設限，讓好運勢可以找到幸運的出口。

2022年對於狗狗們不但事業有成，財運也理想，而家庭的幸福指數更獲得提升，於是「成家立業」成為這一年最值得去執行與落實的幸福。不過狗狗們還是需要多留意健康方面的事情，只因為太歲「白虎星」作祟，而化解「白虎星」最為理想的趨吉避凶策略是捐血，因為一紅化九災，並且可以種福田積累功德。

【豬】借力使力，運用合作的方式提升自我能量

12年一回，幸運的滋味，值得豬族們細細品嘗，這就是2022年流年好運勢寫照。只不過，這些數不清的吉星磁場，需要是到位的流年趨吉避凶策略。

太歲文昌星是豬族們的流年亮點星，而歲合星與歲祿星則是流年幸運星。亮點星指的是，努力執行就會出現亮麗的好結果，不過如果可以搭配幸運星特質運作，這將會是個60年一次的真正轉運年。對於豬族們而言，幸運星的特質就是，懂得借力使力，運用合作的方式提升自我能量，放大好運勢的結果。無論如何，拼了！因為再仔細想想，下一個60年，下一個壬寅年，豬族們在哪裡？

豬族們有理想就該付諸行動，如果又可以在經過計畫的節奏下行動，那麼事業新世紀的啟動，新生命的翻揚，都將成為太歲星贈與的禮物。於是乎，豬族們在2022壬寅年要執行的第一個開運策略，那就是安太歲。安太歲的原因不是避凶，而是老老實實的趨吉，感謝太歲的能量，牢牢抓住太歲星的幸運點，然後將流年亮點以淋漓盡致的方式展現。總的來說，豬族們在2022壬寅年中將會是幸運的生肖。