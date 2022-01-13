澎湃新聞13日報導，今年是民族英雄鄭成功從荷蘭殖民者手中收復台灣360周年。福建各地1月以來舉辦各類紀念活動。但部分自媒體介紹鄭成功時，將他冠上「東寧王朝的開國君王」頭銜，大陸部分官方微博、微信帳號在文章中也使用了這一說法。對此，集美大學馬克思主義學院的福建學者林東杰日前在《福建日報》「理論周刊」版面刊發〈鄭成功從未開創所謂的「東寧王朝」〉一文，揭示「東寧王朝」的蠱惑性，警惕「去中國化」傾向。

澎湃新聞報導，林東杰在2021年12月28日刊發的文章稱：「明年（2022年）就是鄭成功收復台灣360周年了，可喜的是『鄭成功』恰在今年（2021年）被評為福建文化標識之一。然而，令人遺憾的是，最近幾年卻有一小部分人或有心或無心地稱鄭成功是台灣『東寧王朝的開國君王』，這不僅不尊重客觀發生過的歷史事實，還抹黑了這位民族英雄。」

林東杰觀察，在專業搜索系統中輸入「東寧」二字查詢相關文章和書籍，誰料竟然發現在大陸出版的一些書籍和刊物中，提及台灣的明鄭時期也採納「東寧王國」或「東寧王朝」的說法，其他還有「鄭成功開啟東寧王朝時代」「鄭成功收復台灣，建立東寧王朝」「鄭經自立東寧王國」「鄭克塽歸順大清，東寧王朝結束」等違背歷史事實的提法，可見「鄭成功是東寧王朝開國君主」的荒謬言論，不僅對不明真相的人們具有較大迷惑性，甚至個別專業研究者也受其蠱惑。因此，他決定結合已有相關研究成果寫一短文，以正視聽。

林東杰提出，鄭氏不曾「稱王稱帝」。作者從鄭成功、鄭經父子改「東都」為「東寧」之舉入手分析，認為永曆帝駕崩後，「東都」失去了原先具有歡迎永曆帝移蹕台灣的政治意涵，如果不加改變，鄭氏就有「僭越」嫌疑了。

報導稱，林東杰認為，所謂的「東寧王朝」或「東寧王國」，乃是極個別別有居心者的虛構，始作俑者一時難考，所見文本中最早出現在台灣中學生使用的歷史教科書。對此，兩岸一些有識之士多年前就予以揭露和批評。

林東杰指出，鄭成功治理台灣時，甚至從未使用永曆帝冊封的「延平王」稱號，只用「招討大將軍」名義發號施令。在鄭成功死後，其子鄭經、其孫鄭克塽相繼管理台灣，二者都是使用「招討大將軍世子」之名義……從未提到什麼「東寧王朝」或「東寧王國」……這些鐵一般的事實證明，明鄭集團在台灣時期的性質依舊只是南明的地方政權。

那麼這個「鄭成功是東寧王朝的開國君王」的說法哪兒來的呢？

林東杰分析認為：鄭成功收復台灣，乃是維護國家領土的正義之舉。少數別有用心者歪曲歷史真相，故意宣揚不存在的「東寧王國」或「東寧王朝」等概念，甚至提出鄭成功「開創東寧王朝」的無稽之談。這些混淆視聽的提法一經傳播，將會產生3個極其不好的影響：其一，汙蔑鄭成功收復台灣是出於「私心」；其二，抹黑鄭成功民族英雄的形象；其三，帶有把台灣「去中國化」的錯誤傾向。

林東杰在文末認為：由於鄭成功去世後有「開台聖王」的美稱，使得這些荒謬說法對非專業人士具有較大誤導性，因此更該引起必要警惕，免得無意中成為極個別居心叵測者傳播不當言論的擁躉。