2022年的到來意味著日常生活、工作及商業活動與疫情已共存了近兩年的時間。企業在面對複雜且持續波動的內外部環境時，如何迅速調配資源適應已逐漸成為行銷過程中的致勝關鍵，而行銷團隊也因此經常被企業高層賦予打通內外部，深入解析客戶體驗的重責大任。

Adobe大中華區董事總經理吳振章表示，以台灣為例，在疫情的催化下企業更加重視數位化手段於塑造客戶體驗方面的重要影響。企業行銷團隊「領頭羊」CMO（行銷長）們應更積極地擁抱改革，利用更加敏捷的行銷思維拓展團隊的數位化技能、重塑因應數位時代下的工作流程，達成留住客戶、拓展客戶和滿足客戶對無縫數位體驗的期望。

對此，Adobe Workfront發布了《Tomorrow’s CMO》調查研究報告，內容採納了1100名行銷人員的專業分享，聚焦分析疫情常態化之後企業行銷團隊的策略、營運及創新方式。

本次調查研究報告中顯示，充滿志向的CMO們希望走向更高的企業管理崗位進而變革行銷工作方式，支援並推動企業的優化創新與進一步發展。針對未來CMO的價值所在，Adobe Workfront《Tomorrow’s CMO》調查研究報告給出了四大「人物設定」，包括變革的「代言人」、數據掌握者、綜合性創意人才以及多元化發展的領導者。

變革的「代言人」

儘管了解成為行銷領導者之路將面臨不小的挑戰，但是幾乎所有行銷人（99％）的最終夢想都是成為企業CMO。研究也表明，對於成為未來CMO的職業發展最大動力不是薪資或名譽，而是獲得在行銷領域創新的機會（27％）。

此外，在受訪人眼中，以下幾種方式也能夠助力其推動行銷轉型，包括在較高優先順序的業務和策略計劃中有一席之地（48％）、減少因使用多種數位工具而導致的注意力分散（43％）、為業務管理創建統一的平台（37％）、減少繁複冗餘的高重複性任務（36％）。

由此可知，未來的CMO不希望在複雜的行銷系統中增加更多工具。簡化、精簡和結果導向地調整策略是新一代CMO所重點聚焦的方向。

數據掌握者

未來的CMO將充分利用技術的力量統籌行銷生態系統各個部分，而資料數據便是該生態系統的命脈。研究表明，有79％的行銷人員經常根據資料數據做出明智的行銷決策，且超過75％的企業也依靠技術來管理多樣的活動、專案和創意資產（79％）、精簡行銷工作流程和資源（79％）、制定客戶體驗旅程（78％），以及向企業其他部門展示行銷工作的價值（77％）。由此可見，資料驅動的工作方式將是未來CMO發展的根本。

綜合性創意人才

最大限度地發揮創造力對於行銷人員同樣重要，大多數受訪人員（71％）皆表示疫情期間創造力受到了一定程度的影響，而超過四分之三（76％）的受訪者計畫在員工返回辦公室後恢復面對面會議，以鼓勵創造性思維的激盪與碰撞。

雖然將團隊聚集在一起將有望產出更好的創意火花，但未來的CMO也意識到技術能夠使創意和創新不受空間限制（30％），也因此有超過三分之二（68％）的受訪者希望未來對技術層面進行投資，藉此推動企業創意過程的提升和流程的優化。

多元化發展的領導者

除了出色的領導力、策略思維、溝通能力和對行銷技術的理解，在不斷變化的環境中擁有出色的領導能力也是未來CMO成功與否的關鍵。

調查研究顯示，未來的CMO認為其需要發展多元技能才能成為靈活的領導者，以推動組織的創新和增長。這些技能包括：資料分析、財務、專案管理和協調工作（31％），管理和激勵員工（26％）， 以及業務策略與數位化轉型（21％）。

CMO們了解行銷工作必須進行策略管理，其流程和技術的複雜程度與所有其他關鍵業務的一級部門，如財務、銷售、人資和IT並無二致。

受訪者中43％的人認為，管理業務、調整工作策略、執行與量化評估是目前CMO所面臨的最大挑戰。而未來的CMO也將持續面對這些挑戰。受訪的行銷人員中有70％準備透過將人員、流程、資料和技術整合到統一的平台來加速和協調工作。

為了始終如一地提供卓越的客戶體驗，行銷團隊需要更加敏捷、創新和快速。因此未來的CMO理應提高相應技能，努力排除生產力、創造力和業務增長過程中的障礙，完善客戶體驗，全力以赴並助力企業在數位化新常態之下乘勝追擊，穩定發展。