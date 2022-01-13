華新科（2492）公告，透過日本子公司釜屋電機斥資4.99億日圓，取得日本松尾電機19.89％股權，每單位交易金額為783日圓，總交易金額約當新台幣1.19億元。

華新科在公告中表示，擬藉由本次投資增加於日本市場的市佔率，同時也可增加鉭質電容、薄膜電容及電路保護元件之產品線，為強化集團被動元件之產品組合，擴展集團於車用、工具機及工控之市場應用。

根據官網資料顯示，松尾電機上半年營收23.7億日幣，平均一季營收約當新台幣2.86億元。