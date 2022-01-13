華新科斥資1億元 取得日本松尾電機股權19.89％ 15:412022/01/13 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告，透過日本子公司釜屋電機斥資4.99億日圓，取得日本松尾電機19.89％股權，每單位交易金額為783日圓，總交易金額約當新台幣1.19億元。 華新科在公告中表示，擬藉由本次投資增加於日本市場的市佔率，同時也可增加鉭質電容、薄膜電容及電路保護元件之產品線，為強化集團被動元件之產品組合，擴展集團於車用、工具機及工控之市場應用。 根據官網資料顯示，松尾電機上半年營收23.7億日幣，平均一季營收約當新台幣2.86億元。 騰訊減持蝦皮母公司Sea股權 套現逾893億元 華新科12月營收雙減 上季營收跌破百億 #華新科 #松尾 #電機 #取得日本 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克執掌 SpaceX籌資3.374億美元 14:202021/12/30 財經 減產奏效 MLCC廠喜迎曙光 04:102022/01/03 證券．權證 華新科 上季營收跌破百億 04:102022/01/11 證券．權證 Q4營收不如預期 華新科股價觸近二個月新低 16:132022/01/12 財經 寺庫傳聲請破產重整 人民幣1.53億元股權被凍結 04:102022/01/08 全球財經 男電機碩士畢業又拚重考 網看科系秒懂：永遠值得 08:232021/12/29 生活 寺庫被申請破產重整 1.53億元股權被凍結 22:562022/01/05 財經 三大事業二位數成長 東元2021營收七年新高 18:012022/01/10 財經 保險業股權投資人員設天條 一犯恐難再任用 18:222022/01/04 財經 囚897天判無罪 湖北前首富蘭世立：「要把飛機和股權追回來」 15:302022/01/06 兩岸 麥寮台朔更換舊風機 單支容量上看4.2MW 21:592022/01/05 財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 Apple Car供應鏈搶破頭！有廠商被翻牌子：蘋果想入股 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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