近來冷空氣來襲，台中警方日前接獲，1隻迷路紅貴賓狗，暗夜躲在角落，冷得瑟瑟發抖，1名熱心愛狗人士王男報案指稱，他發現紅貴賓狗似乎迷了路，看起來很冷、很緊張擔心牠凍壞了，因此幫牠先買合適的衣服禦寒，並請警方幫牠協尋飼主，20分鐘內聯絡找到飼主，成功協助人狗團圓。

王姓男子指稱，他前往北區精武路與三民路口的加油站加油，1隻紅貴賓狗似乎迷路，躲在角落發抖，他也是愛狗人士，擔心狗狗凍壞了，趕緊替牠找了合適的衣服禦寒，再帶到育才派出所請警方協助，所幸育才派出所替寵物找主人的經驗豐富，20分鐘內就讓貴賓狗「小乖」重回主人懷抱，飼主頻頻感謝。

王男告訴員警，在加油站發現狗狗凍得全身發抖，讓人心疼，且因附近車流量大，擔心牠到處亂竄，王想辦法讓牠卸下防備心，並立刻前往寵物店幫忙買了1件衣服禦寒，狗狗感受王的善意，才願意投入他的懷抱，一起前往派出所，王還請在臉書「台中寵物走失專區」PO文協尋主人，所幸「小乖」的主人有看到訊息並留言。

警方立即聯繫飼主朱小姐，約莫20分鐘後即匆匆趕到，她說當晚只是想帶小乖到住家附近的電信行辦事情，想說抱在手上即可，便沒有繫上牽繩，也沒帶寵物專用提袋，但8歲「小乖」活蹦亂跳，一轉眼就掙脫主人懷抱跳走，讓她急得滿街找狗，結果被發現小乖跑到距離電信行蠻遠的加油站，還好被好心人發現，員警提醒外出都應幫寵物繫上牽繩，避免遺憾發生。

台中市警第二分局長陳家銘表示，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，而外出時也應繫上牽繩，做好安全措施，並多注意寵物動向，以防發生意外。