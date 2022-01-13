一名年紀約4歲的陳姓女童，被民眾發現獨自在大里區立元路河堤人行道上玩耍，台中市警察局霧峰分局十九甲派出所獲報後到場，將女童帶回所內細心詢問後得知女童家住立仁路附近，於是帶著小女童沿路尋找，終於找到焦急的媽媽。

日前有民眾發現有一位小女童獨自在大里區立元路河堤人行道上行走，霧峰分局十九甲派出所所長李銘卿及警員張建和接獲民眾報案後，即刻前往該處尋找，不久就發現年約4歲的女童獨自在河堤人行道上玩耍，員警於是先將她帶回派出所詢問。

陳姓女童表示，因為被媽媽罵，趁媽媽不注意時，自己跑了出來，一路邊走邊玩就到了河堤邊，經員警耐心詢問，女童只說自已住在立仁路，員警判斷女童應該也還沒離家太遠，於是帶著女童，從派出所往立仁路方向徒步挨家挨戶尋找女童住家，終於在女童被發現地點1公里外，找到女童的家，遍尋女童不著的母親看見警方將女童送回家中，心中大石終於落下，不斷向員警致謝，感謝警方的幫忙。

霧峰分局長李建興提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意幼童安全，避免讓幼童離開視線；如發生兒童獨自外出走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。