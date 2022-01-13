基隆市牙醫師公會為降低小朋友臼齒發生齲齒危機，舉辦「111年國小學童窩溝封填免收掛號費活動」。（基隆市牙醫師公會提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市牙醫師公會為降低小朋友臼齒發生齲齒危機，舉辦「111年國小學童窩溝封填免收掛號費活動」，號召全市25家牙醫院所，即日起至2月28日止，6至9歲學童只要事先打電話與合作院所聯繫，並說出通關語「校園窩溝封填」，即可免收掛號費。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹表示，恆牙第一大臼齒約在6歲左右萌出，因牙齒咬合，會出現許多凹槽和溝痕，被稱為窩溝，容易卡食物殘渣或細菌，加上位於口腔齒列最內側，許多小朋友常常不容易刷乾淨，加上家長容易忽略造成齲齒，他提及，為避免蛀牙，窩溝封填是預防性的保健處理方式。

黃常樹指出，在臼齒尚未蛀牙前，先把凹凸不平的咬合面用一層薄薄的封填劑填平，形成光滑表面，就會變得容易清潔，減少齲齒危機，也不影響咬合功能。近年，在教育處和牙醫師公會宣導下，基隆施作窩溝封填的比例逐年增加，根據2021年最新統計，甚至已超過全國縣市平均值，顯見有愈來愈多家長重視孩童的口腔健康。

為讓小朋友降低臼齒蛀牙機率，基隆市牙醫公會號召全市25家牙醫院所，凡是6至9歲學童前往施作窩溝封填，皆可免收掛號費。黃常樹說，已將合作的院所名單交由學校，即日起至2月28日止，家長可以先透過電話預約，並說出「窩溝封填」通關語，院方人士便會知道是免收掛號費活動。

牙醫師公會口衛主委林建宏指出，臼齒窩溝封填是預防保健，但並不表示做完就永遠不會齲齒，仍需確實潔牙、每半年定期口腔檢查，他提及，每周使用漱口水、日常以含氟1000ppm以上的牙膏刷牙，並使用牙線清潔牙縫，都是預防的方法。