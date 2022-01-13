在部隊服務的蘇姓男子與張女結婚18年，赫然從戶籍謄本驚見妻子有過一段婚姻，追問妻子她仍不願坦承，蘇男認為婚姻有忠誠義務，隱瞞自己是「二手貨」，害他飽受精神創傷，求償100萬慰撫金，但法官認為，婚姻是個人自由意志的展現，是否離婚並非擇偶條件、資格，判決蘇男敗訴。

蘇男主張，張女1996年刻意隱瞞已婚身分與他交往，多次外出過夜發生性關係，7年後兩人結婚，又再過了18年，蘇的母親因故請領戶籍謄本，發現張女的記事欄上註記有過一段婚姻，1997年才離婚，他回想當初兩人交往，自己原是「小王」，但張女否認，發誓保證是為了辦理購屋貸款才「假結婚」，蘇怒控張女，以及自己的岳父、岳母幫助隱瞞，求償100萬。

張女則稱，她與前夫1997年8月離婚，交往4年多才與蘇男結婚，期間均為單身，兩人結婚與前段婚姻並無關聯，且經過23年，早逾請求權時效。

判決指出，兩人婚前外出過夜發生性行為，蘇男自己是「小王」，法律上不是夫妻，自然沒有配偶權保護的問題。蘇、張從1996年起交往5年多才結婚，代表有相當情感基礎，才會互訂終身，對於是否曾經歷前段婚姻，屬個人自由經歷，並非個人結婚的條件，即使曾經離婚也不是個人缺陷，更沒有欺騙的問題。

蘇男主張妻子違反夫妻間忠誠義務，侵害其配偶權，法官認為，夫妻一方是否有過前段婚姻，並非結婚與否本旨，應該是個人自由的選擇，與岳父、岳母更加無關，他們沒有告知女兒前段婚姻的義務，駁回蘇男請求，可上訴。