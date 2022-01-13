王力宏帶著三名男子回到吾疆要看孩子，企圖硬闖，引發蕾神再發文控訴並向警方備案，今天傳出王力宏工作人員發出的洗白照片，澄清王力宏當時只是帶著氣球跟玩具要探望孩子，卻被對方形容是具危險性的探視，認為李靚蕾「良心被狗吃了」，但也有網友支持李靚蕾，認為王力宏帶三名男子上門，的確很嚇人。但也有網友不耐表示：到底這齣要演到甚麼時候？

擅長吠陀占星紫微斗數跟塔羅密碼的命理老師李靜唯分析，以王力宏吠陀占星星盤來看，王力宏的上升星座是摩羯，太陽是金牛，無論是外在和實際性格都是非常重視金錢名利且固執主觀的土象星座，李靜唯老師指出，摩羯座有勇不見得有謀，對應的是塔羅的惡魔牌，所以王力宏這次探視孩子的舉動，原本應該溫馨卻演變成女方心中的威脅舉動。

李靜唯老師進一步分析，月亮星座掌管內心最深層的潛意識和情緒，王力宏吠陀月亮落在射手，特別渴望自由，厭惡被約束限制，所以婚姻才會走到這種地步。由吠陀占星星盤來看，王力宏道歉確實言不由衷，甚至可能對李靚蕾懷恨在心，因為星盤顯示，王力宏整體個性非常矛盾衝突。

李靜唯指出，王力宏吠陀星盤子女宮是太陽和逆行的水星合相，代表他很難和子女或任何情感對象溝通，更精確的說應該是根本懶得溝通，再加上他的紫微斗數廉貞化忌就在子女宮，化忌代表前世業力，正沖他的田宅宮，也就是財庫，所以他必定會因為子女或桃花緋聞而破大財。

另外，王力宏今年辛年四化巨門化祿，偏偏王的官祿宮有巨門自化忌，雙忌直接衝破夫官線，再加上夫妻宮又入空劫，代表跟另一半完全無法溝通，精神和財運不斷被消耗，尤其2022虎年武曲化忌也會因為官司破大財，且虎年命宮就坐子女宮廉貞化忌，代表從前種什麼因，現在就結什麼果，王力宏命中注定要為這次轟動華人圈的醜聞付出昂貴的代價。

運勢也顯示王力宏流年不利，未來一年會是他最黑暗的一年，尤其1/15之後，火星來勢洶洶與金星合相，將再度重創王的夫妻宮，恐怕還會有更大的未爆彈，所以李靜唯老師建議王力宏千萬不要有復仇之心，懂得懺悔跟感恩，徹底放下，才能破財消災。