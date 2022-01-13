高雄燕巢區一家熱處理工廠多次傳出惡臭，惹怒附近居民，高市府環保局先前稽查該熱處理工廠時，就曾因工廠3度違反空氣汙染防制法相關規定，對該工廠開罰34萬元，近期又接獲民眾陳情，環保局10日再度前往複查，查出仍有違規事實，環保局將對工廠再裁罰58萬元。

去年9月間高市府環保局接獲民眾陳情，稱某熱處理工廠附近傳出陣陣惡臭，環保局派員前往該工廠稽查時，曾3度查出工廠防治設備效能不佳，導致有異味產生，分別被裁罰10萬元、12萬元、12萬元罰鍰。近日該熱處理工廠再度傳出惡臭，當地居民極為不滿，民眾13日前往工廠抗議。

環保局指出，該熱處理工廠周界、排放管道於去年經環保局檢測發現超標，且有未依許可操作情形，已依法裁罰並限期改善，今年1月10日複測，發現周界異味仍有超標情形，將依法加重裁罰58萬元，並促請業者加強改善，後續將再行複測如未符合標準，按次處罰。

環保局表示，該熱處理工廠經曾多次與里民協調及接受輔導改善後，規畫第一階段將負壓收集製程逸散異味，經次氯酸水霧去除異味後，由新設排放管道排出，第二階段則將於原排放管道新設置加藥設備，以改善異味程度，並做好敦親睦鄰工作。

環保局強調，業者應符合所在區域的相關環境保護規定，並善盡企業責任，落實環保措施，以獲得民眾了解及認同，環保局將持續加強稽查檢測，未符合法令規定者，將依法開罰。