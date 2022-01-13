新冠本土個案連環爆，中央流行疫情指揮中心公布最新醫療整備情況，目前台北區及北區專責病房和負壓隔離病房占床率皆為4成多。至於是否將啟用集中檢疫所或防疫旅館收治輕症患者？指揮官陳時中表示，目前都在規劃中，以專責為優先，「除非到疫情非常非常嚴重，病患才會送往一般的防疫旅館」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前台北區專責病房和負壓病房總數為1171床，其中504床收治個案，占床率43％；北區專責病房和負壓病房總數為557床，其中262床收治個案，占床率為47％。

落地採檢方面，羅一鈞指出，目前如在桃機檢出陽性個案，會分流送到北部各醫院，包括新竹市在內，不會都集中在某一縣市或某一區域，以分流方式減輕醫院收治壓力。

有媒體詢問，是否考慮針對輕症與重症患者進行分流，陳時中表示目前都在規劃中，須視整體確診數來做適當分流；除非到疫情非常非常嚴重，病患才會送往一般的防疫旅館，目前規劃是有設立專責的加強版防疫旅館或集中檢疫所。

他提到，因為我們也是擔心和一般人混在一起，有通風問題等等，因為前幾次的群聚發現，旅館裡面有個案在2天之內就傳給其他人，所以比較理想的規劃是，在輕症病人相對多的情況下，採用加強版集中檢疫所，以專責為優先。

農曆春節將至，媒體詢問各縣市及醫院防疫物資是否充足，陳時中僅簡短回應「無限量供應」。