雲林縣北港工藝坊邀工藝師虎年創作，45件作品訴說虎年故事。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮工藝坊迎接虎年，13日舉辦「祈福旗虎」生肖工藝聯展，來自全台45名工藝師展出創作，訴說虎年故事，並解說擺設老虎工藝品的注意事項，諸如張口虎需咬錢幣或如意以免傷主、虎頭朝屋外可鎮宅辟邪等，讓參觀民眾獲益良多。

北港工藝坊為迎接壬寅虎年到來，13日推出「祈福旗虎」生肖工藝聯展，邀請民眾新春假期到北港朝天宮參拜媽祖祈求平安後，順道前往距朝天宮約500公尺的北港工藝坊，欣賞工藝師們匠心獨具的創作。

此次聯展共有全台45名工藝師參展，其中10餘人到場向來賓介紹自己的作品，包括拼布周秀惠、木雕陳明洲、十字繡莊素月、花燈藝閣顏三泰、木雕林朝金、鑿花張旭輝等人，每件作品都展現獨特的虎年元素，現場「虎虎生風」。

工藝坊負責人蔡享潤表示，參展工藝品齊聚一堂、依類別區分，有「金木水火土、五湖四海來朝奉」意涵，工藝師們拿出自己得意的創作品，並在現場互相切磋，交流虎年創作心得，讓現場來賓有如參加1場虎年民俗介紹盛宴。

工藝師們說，老虎是百獸之王，其相關工藝品有鎮祟驅邪，化解煞氣的作用，但由於老虎屬猛獸，其相關工藝品的擺設須注意一些事項，例如開口虎須口咬錢幣或如意，否則不宜擺在家中，所以一般創作都是閉口虎；另外，虎頭要朝屋外，才能幫屋主鎮宅辟邪。

獲得金氏世界紀錄認證的鉛筆芯雕刻達人李健竹，為了參加此次展出創作「虎尾鐵橋」，他表示2015年首度雕刻「虎尾鐵橋」，後不慎摔地損毀，適逢虎年，因此再刻1座「虎尾鐵橋」，以示「虎頭虎尾、有始有終」之意。