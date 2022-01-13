教育部長潘文忠今(13)日表示，目前確診學生屬於個案，預計維持在確診者就讀學校執行短天數的預防性停課，尚未到達全面停課的情況。(李侑珊攝)

疫情升溫，指揮中心日前提出說法，強調會請教育部考慮是否規畫學子提早放寒假。教育部長潘文忠今(13)日表示，目前確診學生屬於個案，預計維持在確診者就讀學校執行短天數的預防性停課，尚未到達全面停課的情況。

潘文忠今(13)日出席大專校院校長會議時提到，目前確診範圍屬區域性確診，校園管理方面，採取短天期管理，即為期兩周的預防性停課模式。後續視疫情狀況調整。而接下來一個星期是各校期末考，會提醒各校注意校園防疫。

面對大學學測即將登場，潘文忠提到，大考中心落實的是最高防疫規格，包括落實清消、規畫隔離試場等措施。考生若確診無法應考，大學招聯會也針對繁星推薦、個人申請和考試分發等3管道，提供補救措施。

至於教育部下學期核准境外新生、非獎學金華語生入境，潘文忠說，目前仍計畫3月1日起開放非獎學金華語生入境，將如期採嚴格檢疫規範入境，除非疫情出現非常大的變化。各大學也努力做了相關安排，以14天居家檢疫、外加7天自主隔離來安排境外生有序入境。