台股在2021年站上1萬8千點、全年上漲近24％，2022年是否還能續旺？金管會主委黃天牧13日提出四大面向，一是台股資金動能持續會有，無論是外資或內資；二是主計總處預估今年經濟成長率4.15％，經濟基本面仍佳；三是台灣電子業在國際上具競爭力，部分大廠訂單接到今年第三、第四季，獲利依舊可期；四是金管會推動公司治理3.0等措施，向國際宣示，台灣上市櫃公司是與國際接軌、價值相同，因此台股「榮景是可以持續、可繼續努力的」。

亦即台股2021年因為上市櫃公司獲利佳、資金動能旺盛，大幅上漲的榮景，2022年依舊可能持續，指數可能持續上攻。

但黃天牧亦提醒投資人天下沒有絕對順風順水，台股已有二年的上漲，還是要擔心可能發生的逆境、變局，如美國聯準會已宣布要升息、國際政治經濟與金融局勢、疫情的變化等，都還是可能影響台股的走勢。

曾說過台股「花若盛開，蝴蝶自來」黃天牧，被問及是否會擔心花盛開後就會淍零時回答，花若盛開是有很多層面，除了上市櫃公司營收獲利外，還包括金管會推動的政策、資本市場藍圖等制度，與證交所周邊單位付出等，大家都是花匠，要一起努力創造市場繼續壯大的基礎。

黃天牧表示，股市榮枯也許是短期的，但金管會要為台灣的資本市場立下長治久安的基礎，去年台灣上市櫃公司營運良好，因為疫情造成供應鏈吃緊等因素，讓台灣發光發亮，這榮景也許可持續，但不可因過去二年的順風順水自滿，所以金管會持續推動上市櫃公司永續發展路徑圖，這也是上市櫃公司必須面臨的問題，目前外資在台股持股比率44~46％，外資在乎的就是這些ESG、公司治理、永續發展、碳盤查等，制度是金管會可處理的，公司治理藍圖3.0、綠色金融2.0等，都是對資本市場直接間接有幫助的。

所以在向外資宣示台股是跟國際接軌、同一價值，爭取外資中長期的認同與投資，黃天牧說台股資金動能不缺，上市櫃公司訂單仍旺，再加上台灣經濟成長依舊看好，台股榮景依舊可期。