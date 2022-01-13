曾捲入「特權疫苗」事件引發軒然大波的禾馨醫療集團，13日驚傳遭刑事局大規模搜索，據了解，刑事局懷疑，該集團有多家診所疑涉出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦產婦向保險公司申請醫療給付，初估詐保金額約達數百萬元，涉嫌詐欺。

刑事局偵七大隊報請台北地檢署指揮偵辦，檢警今天搜索禾馨新生、內湖等北部5間診所及相關住處共29處，據了解，檢警預計約詢集團營運長林思宏以及多名醫師、護理師、病患到案釐清。