禾馨集團疑詐保數百萬 檢警搜5診所 約談營運長及多名醫師 16:002022/01/13 中時新聞網 宋原彰 、中時、 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為禾馨醫療營運長林思宏。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾捲入「特權疫苗」事件引發軒然大波的禾馨醫療集團，13日驚傳遭刑事局大規模搜索，據了解，刑事局懷疑，該集團有多家診所疑涉出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦產婦向保險公司申請醫療給付，初估詐保金額約達數百萬元，涉嫌詐欺。 刑事局偵七大隊報請台北地檢署指揮偵辦，檢警今天搜索禾馨新生、內湖等北部5間診所及相關住處共29處，據了解，檢警預計約詢集團營運長林思宏以及多名醫師、護理師、病患到案釐清。 精確 衝刺鋁電池盒業績 智崴飛行劇院結盟默林娛樂 #林思宏 #診所 #診斷書 #詐保 #檢調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》福斯集團去年銷量銳減 BMW超越賓士奪豪華車桂冠 11:252022/01/13 財經 佳世達旗下凱圖國際代理「女王電波」進軍醫美 16:132022/01/12 財經 涉多起擄人討債 刑事局檢肅竹聯幫弘仁會12嫌到案 14:532022/01/13 社會 王品營收創新高卻不發年終 網翻出戴董霸氣1句承諾酸爆 10:232022/01/12 財經 河南疫情 憂衝擊蘋鏈 04:102022/01/12 財經要聞 鋼市旺 台鋼集團營收全面成長 04:102022/01/11 證券．權證 旭然三喜臨門 營運唱旺 04:102022/01/12 證券．權證 有戲! 國揚人馬 悄悄進駐南港輪胎 04:102022/01/13 財經要聞 喬山力山 2021營收同創新高 04:102022/01/11 證券．權證 模範警察淪詐欺犯吸金51億 北市警官組詐團 首腦遭重判 18:192022/01/12 社會 豐田2021汽車銷量超越福斯 蟬聯2年全球銷售冠軍 15:252022/01/13 國際 社會熱門新聞 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 禾馨集團疑詐保數百萬 檢警搜5診所 約談營運長及多名醫師 - 社會 人妻與雇主停車溜進後座 夫目睹怒砸車窗 抓姦失敗慘挨告 - 社會 民進黨新北議員王淑慧A助理費335萬 重判9年怨小英這件事 - 社會 誤會一場！搜救F-16V飛官疑撿到人骨 家畜所曝真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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