北市慶福慈善基金會13日捐贈4千多條保暖毯給苗栗縣29個社福團體，由苗栗縣長徐耀昌代表受贈。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會13日捐贈4千多條保暖毯給苗栗縣29個社福團體，由苗栗縣議長鍾東錦代表捐贈。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會13日捐贈4千多條保暖毯給苗栗縣29個社福團體，保暖毯堆滿縣議會一樓大廳。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會13日捐贈4千多條保暖毯給苗栗縣29個社福團體。（謝明俊攝）

北市慶福慈善基金會在議長鍾東錦牽線下，連續2年捐贈大批衣物給苗栗縣弱勢學童，近日再大手筆捐出4457條科技保暖毯給全縣29個社福機構團體，將分送給老弱孤寡，以度過這波寒流。13日，苗栗縣長徐耀昌代表全體社福機構受贈這批保暖毯，感謝慶福基金會關懷苗栗弱勢的用心，讓弱勢得以保溫禦寒。

北市慶福慈善基金會是由出身北市大稻埕殷實布商蘇慶福所成立，歷年來對全國各地弱勢團體、榮民之家捐贈助善不遺於力，多年前，經由苗栗友人結識苗栗縣議長鍾東錦後，在鍾東錦的牽線下，得知苗栗縣有許多弱勢民眾需要社會善心人士資助過日，蘇慶福指示基金會連續2年捐贈新製衣物給苗栗縣弱勢清寒學童，另還捐助縣警局全體員警夏季排汗衣，善行義舉獲得苗栗縣長徐耀昌的極度肯定。

歲末寒冬屆近，蘇慶福自鍾東錦處得知苗栗縣有4千多名孤苦老人、殘障孩童，在寒冬之中，急需保暖被褥保暖過夜，經請縣府社會處協助調查總人數後，蘇慶福一口氣捐贈4457條科技保暖毯，給全體弱勢孤老學童1人1條以度過寒冬。

據悉，蘇慶福長期從事布料生產，專精於先進布料研發生產，尤其近年來研發生產的多種特殊纖維，製造成衣物擁有清涼排汗以及保暖等功能，專供目前市面上特殊功能衣物使用，非常受到歡迎。

蘇慶福所捐贈的4千多條保暖毯，分別發送給全縣29個社福團體，捐贈發送儀式13日上午在苗栗縣議會舉行，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、10餘名縣議員，以及受贈社福團體代表到場，由徐耀昌代表受贈。

徐耀昌致詞表示，蘇慶福董事長經營紡織事業有成，多年來關懷社會、推展公益慈善及教育活動等無私付出，不遺餘力，秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，推動「人人行善，助人為樂」的理念，共同關懷社會弱勢族群，是成功的企業家典範。

徐耀昌強調，前年，慶福基金會先捐贈夏天穿的涼爽機能衣，去年再捐贈冬天穿的保暖發熱衣，縣府將每1份愛心物資都用在弱勢朋友身上。縣府將這次的科技保暖毯，送到需要的家戶中，讓弱勢的鄉親朋友們，能再次感受社會對他們的關懷照顧。