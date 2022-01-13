雲林一對同居男女，經濟狀況不佳，連生4子無力撫養，先將次女合法出養，之後經人介紹，將3子以50萬元賣給膝下無子的林姓男子。之後林男希望兒子有手足作伴，又向這對男女提出以100萬元為代價「預購」小孩，女方還去醫院移除避孕器，成功懷孕生女，「賣給」林男。這對共生7名子女的男女，被依「成年人故意對兒童共同犯買賣人口罪」，分別判刑3年定讞。

根據判決書，雲林這對男女為同居關係，分別於2008、2009、2011、2012年生下小孩，因經濟狀況困窘、無力撫養，2011年出生的次女，經過合法管道由他人收養。兩人2014年3月間再度生下3子，透過郭姓友人牽線，以50萬元代價將3子「賣給」沒有子女的林姓男子。

這對男女不想再生，女方還到醫院裝設避孕器，豈料買了兒子的林男還想要女兒，提高價碼到100萬元，要這對男女再生，女方因此去移除避孕器，之後順利懷孕，於2017年11月順利產下一女，再度交給林男養。

雲林地院一審，因林男已過世，做出不受理判決；賣小孩的這對男女，分別判刑5年。上訴二審，台南高分院審理後，認定「預售」小孩的部分有罪，改將2人分別判刑3年；但出養3子，則認定是因無力撫養，收受餽贈，非買賣圖利，改判無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。