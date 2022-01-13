大陸金融機構對個人銀行帳戶的管理強度不斷加大，多家銀行近期開啟「睡眠帳戶」（類似靜止戶）清理工作。據第一財經報導，近日如工商銀行、中國銀行都相繼開始對「長期不動」、「一人多戶」等個人銀行帳戶進行排查，並對這些帳戶功能調整為「只收不付」，嚴控個人銀行帳戶（含銀行卡）總量。

具體看到，工商銀行近日發佈關於展開「長期不動」、「一人多戶」等個人銀行帳戶排查（借記卡和活期存摺）工作的通告，顯示此次將從1月11日起，排查範圍包括2大類。

第一類是個人長期不動的銀行帳戶，針對截至2022年1月10日，連續3年以上（含3年）未發生客戶主動交易，活期帳戶餘額低於10元，未簽訂信用卡、個人貸款還款及其他代收代付協議的帳戶，該帳戶功能調整為只收不付。

另一類是個人開立多個結算帳戶，同一客戶名下持有4個以上Ⅰ類個人結算帳戶，且未對使用多個帳戶進行合理說明，也將調整為只收不付。

業內人士看來，未來可能會有更多銀行加入「睡眠帳戶」清理隊伍中，個人銀行帳戶數量成長或將遭管控。根據人行之前公佈資料顯示，截至2021年第3季底，全大陸共開立個人銀行帳戶132.99億戶，較上季成長1.99％，增速下降0.06個百分點。

金融業內人士分析，銀行對異常帳戶的清理，將有助打擊電信網路詐騙、遏制跨境賭博、保障資金安全、降低被盜刷等風險，並提高銀行經營效率，降低管理成本。