永豐金(2890)旗下永豐金租賃13日與國票金(2889)旗下國際票券簽署3年期新台幣5億元的「永續指數連結商業本票」(FRCP)，為連結企業永續經營成效，並鎖定特定期間、金額及利率所發行的票券籌資方式。所籌資金主要運用在協助客戶建置太陽能電廠、建購節能及儲能設備，以及積極配合淨零碳排進行綠能轉型等客群融資需求上，期為台灣永續發展善盡一份心力。

永豐金租賃林佳亨總經理表示，永豐金控近年推動永續發展經營有成，亮眼表現獲得國內外標竿永續評比機構之肯定，2021年更獲選納入道瓊永續新興市場(DJSI Emerging Markets)指數成分股，永豐金租賃秉持「引領綠色商機，實踐永續承諾」的集團永續策略主軸，並運用融資租賃多元服務優勢，持續開發綠色相關產品，以實際行動力挺台灣綠能企業。

永豐金租賃積極參與綠色融資，2018年獲准成為經濟部「太陽光電單一服務窗口」的太陽光電專案融資金融機構；2019年獲准成為台灣綠色生產力基金會ESCO產業融資平台金融單位；2020年加入台灣太陽光電產業協會。永豐金租賃有專責的綠能團隊，加上台中、高雄分公司貼近客戶，協助企業與各項能源技術商及設備供應商共同合作，如太陽能前期設備、沼氣發電、儲能設備、電動汽機車及ESCO產業等，依所需架構規畫及提供彈性的融資租賃服務計畫，有效帶動綠能相關產業發展。