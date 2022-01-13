台積電(2330)總裁魏哲家表示，台積電今年全年產能持續吃緊。看好今年仍是強勁成長的一年，公司也對未來幾年看法持續樂觀，未來幾年的營收年複合成長率由原本設定之10～15%，提高到15～20%。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，且將持續較長一段時間，也將帶動台積電今年全年產能持續吃緊。

台積公司看好5G及HPC將會是未來幾年的大趨勢，晶圓代工供不應求的情況會延續到2022年一整年，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9%，預計今年晶圓代工市場年增率約20%。台積公司仍優於平均，2022年美元營收估年增25~29%並再創新高。

以各個應用來看，台積電副總經理暨財務長黃仁昭指出，今年高效能運算及車用電子平台業績成長將優於公司整體水準，物聯網平台表現與公司整體水準相當，智慧手機平台接近公司的平均水準。

台積電去年第四季智慧型手機營收占比44%，高效運算占37%，物聯網占比為9%，車用電子占4%，消費性電子3%。去年第四季，車用電子營收成長最強勁，季增10%，智慧型手機季增7%。

台積電公司過往設定的營收年增率在5~10%，去年已提升公司未來幾年的營收年複合成長率至10～15%，本次法說會再提高目標到15～20%。

台積電今年第一季營運持續樂觀，單季營收預計達166~172億美元，再創新高，季增率5.5~9.3%，中間值的季增率約為7.4%。公司對全年展望亦樂觀，今年仍是強勁的成長年，全年美元營收預估比去年成長25~29%，亦再創新高。

台積電並持續積極轉進先進製程，台積電總裁魏哲家今日表示，3奈米製程進展符合進度，將於今年下半年量產。魏哲家指出，3奈米製程將主要應用於高效應運算及智慧手機領域，預期3奈米將是繼5奈米之後，另一大規模世代製程。

此外，台積電總裁魏哲家指出，因應影像感測器及非揮發性記憶體等特殊製程強勁需求，台積電將在中國大陸、日本及台灣擴充28奈米製程產能。