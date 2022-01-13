北市公布案17701足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市聯合醫院中興院區日前才有2名護理師確診，北市聯醫仁愛院區再新增一名專責病房女護理師（案17701）確診。台北市政府今公布該個案足跡，包含池先生公館店、包仔的店及仁愛院區B1萊爾富。

根據北市府公布足跡，個案於1月8日至12日搭乘捷運往返海山站與忠孝復興站，另外1月8日18時前往池先生公館店，1月9日曾去位於大安路的包仔的店，1月8日、1月10日仁愛院區B1萊爾富。

台北市副市長黃珊珊於記者會指出，案17701的CT值16，打疫苗不舒服採檢，病房同仁、密切接觸者，第一時間居家隔離，25人採檢陰性；擴大採檢包括醫護人員、行政人員、清潔人員35人均採檢陰性。

黃珊珊說，個案1月11日完成追加劑接種，發燒38.4，頭有點痛、流鼻水，醫院採檢後收治，沒有進到社區，大部分都是搭捷運上班，搭乘板南線海山到忠孝復興站，另外有到採買、小吃店東西，還有至仁愛院區B1萊爾富商店買東西。

黃珊珊強調，個案所接觸的人目前採檢是陰性，不用太過恐慌，足跡蠻明確，這幾個時間點有在這幾個區域出現，市民朋友提高警覺，不舒服可到七大醫院公費篩檢。