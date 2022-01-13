金管會帶頭上市櫃公司全力拼永續、減碳。金管會13日舉辦2022年新春記者會，證期局局長張振山宣布，將在今年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」預計分二階段推動，第一階段資本額百億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業開始盤查碳排量並在2023年揭露在2022年報及永續報告書，2027年全體上市櫃公司完成溫室氣體「盤查」，第二階段則是2029年全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查之「查證」。

張振山表示，因應未來減碳目標之達成，企業執行溫室氣體盤查刻不容緩，金管會將在2022年2月邀集相關政府單位、上市櫃公司、金控公司、會計師事務所及第三方查證機構召開公聽會，並在今年3月正式發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」。

張振山表示，在揭露對象上會按實收資本額自2023年起分階段推動，資本額百億元以上的上市櫃及鋼鐵及水泥產業從2023年起揭露、2025年資本額50至100億的上市櫃盤查個體公司，而資本額百億以上及鋼鐵水泥業的合併報表子公司完成盤查、2026年資本額50億以下上市櫃盤查個體公司、2027年全體上市櫃完成溫室氣體盤查。

張振山指出，盤查結果將列在年報及永續報告書，揭露內容為溫室氣體直接排放（範疇一）及能源間接排放量（範疇二），而揭露及查證範圍將分階段揭露至與公司合併財務報表範圍相同。

張振山表示，「上市櫃公司永續發展路徑圖」有五大核心策略。一是落實董事會永續發展責任：由於董事會為推動企業永續發展的關鍵角色，公司宜建立推動永續發展之治理架構，設置推動永續發展專（兼）職單位，另應進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，由董事會督導永續發展推動情形，並訂定溫室氣體盤查揭露時程，提董事會按季控管。

二、建立跨部會合作機制：溫室氣體減量涉及跨部門權責，將與環保署及經濟部等部會建立合作機制。

三、接軌國際，串聯全球永續生態鏈：鑑於國際趨勢變化快速，將持續關注國際趨勢，滾動式調整推動措施，另將研議推動證交所加入格拉斯哥淨零金融聯盟以串連國際資訊網絡。

四、人才培育及輔導機制，厚植永續發展競爭力：企業溫室氣體盤查之落實有賴內部人才培育，將責請周邊單位協助培育企業內部人才落實溫室氣體盤查及資訊揭露。

五、建置ESG資料庫，建立資訊共享機制：因應市場對ESG資訊揭露需求日增，將督導證交所建置ESG資料庫，並推動上市櫃公司ESG評鑑制度。