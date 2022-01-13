戶外運動戴口罩卻不禁內用 陳時中：怕風險可不要去

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，今（13）日一口氣新增14例本土，再度創新高，不過口罩政策仍只有針對運動、唱歌、拍照等進行限制，「餐飲內用」仍然繼續開放，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今被問到相關問題就說民眾若認為風險高可以避免去，引起PTT網友討論，甚至有許多網友開始「照樣造句」。

因本土疫情持續擴散，除了一開始的防疫旅館、桃園機場出現疫情外，現在傳播鏈更擴大至居服員、銀行等，讓各界擔心又要爆發嚴重疫情，而指揮中心日前修改口罩政策，要求運動、唱歌、拍照甚至是直播等談話性工作進行時必須將口罩戴上。

不過餐廳禁內用卻沒有被禁止，僅有限制宴席不得逐桌敬酒敬茶，引起各界連日質疑風險最高的卻被放過，今陳時中再度被問到相關問題，就說把這些（餐飲內用）都關掉，不見得對防疫有幫助，並說「如果覺得餐廳風險高，可以避免前往。」

一席話引起PTT網友討論，不少網友就開始「照樣造句」，狂酸「不要出門就不會中標了，怕死的乖乖在家喔」、「那就多開放點，怕的人不要去或作就好了？」「那改運動不戴口罩 ，怕的可以不要出門跑」、「全部防疫措施取消，怕的不要出門」、「那幹嘛隔離？會怕就不要出門就好」。