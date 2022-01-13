農曆新年將至，近期境外移入個案也增多，今共新增51例，其中28例自美國入境。桃園前進指揮所指揮官王必勝昨預告這3天是入境高峰，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，明日預計入境者高達4200多人，後天則是3900多人，坦言邊境壓力相當大。至於是否可考慮比照美國，改要求1日內陰性證明，指揮中心表示，這需要承認快篩，風險更高，若入境採檢好好做，區隔開來的話應該是有一定的效果。

新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去年12月29日至今年1月12日。

中央流行疫情指揮中心1月4日起加強邊境管制，將入境需持的PCR陰性證明從3天內改為2天內，11日起推動長程航班落地採檢，12日起則移除「重點高風險國」。

今日有媒體問及，國外的PCR證明可以用買的，是否因此導致落地採檢陽性率提高？指揮官陳時中回應，有，我認為都會有，但是說他們都用買的不盡然公平，原因是病毒有潛伏期，檢驗不一定會查得到。這2天看來，每天都會有100多個人辦好手續要進來，但是實際入境的時候，都會少上百來個。

在2日內PCR陰性報告剛上路時，1天曾有300多人預定來台，後來降至100多人，陳時中表示，我認為那個差別是，雖然指揮中心提供1周的時間準備，但是有人準備不及，至於後來沒有進來的，我認為可能是檢出陽性而無法回台，這顯示2天的PCR證明還是有一定的功效在，否則確診個案一定會更多。

至於是否可考慮比照美國，改要求1日內陰性證明？陳時中表示，若要檢附當日報告，需承認快篩，當天可能做不出來，但快篩風險更高。若要派人到美國去做檢測，也牽涉到外交問題。要做到那樣，不如減航班比較實在，但目前我覺得入境採檢好好做，區隔開來的話應該是有一定的效果。

前進指揮所指揮官王必勝昨表示，未來3天是入境人數高峰，醫療量能會比較吃緊。對於明、後天的入境情況，疫情監測組組長周志浩表示，明天預定入境的人數最多，4200多人，後天3900多人，接下來會陸續調降，這幾天邊境壓力還是相當大。