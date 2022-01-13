波音（Boeing）說，只要柏林政府選購F-18，以汰換部分「龍捲風（Tornado）」戰機，就準備擴大它的德國供應網。

據《防務新聞》（Defense News）13日報導，德國波音說，它聯繫了超過10家當地公司，以支援「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，還有「咆哮者」（Growler）電戰機。德國多年前曾表示，很可能會採購這些戰機，讓F-18 和歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）互相搭檔。

波音雖未公佈可能的合作夥伴，但說相關合作價值可能達35億歐元（1100億台幣）。由於「龍捲風」（Tornado）戰機2030將退役，在傳出德國政府高層正重新檢視最適合取代的選項後，波音就發布相關聲明，而分析認為，這時機很值得注意。

而包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機在內，也是可能選項。如今焦點又落在德國有獨特需求，要戰機能搭載美製核彈，以繼續執行「龍捲風」的威懾任務上。