大學課程除了本科系的專業科目列為必修之外，還有許多形形色色的選修課程，讓學生能夠自由選修，其中有些課程實用又有趣，但也有許多課程不只當下就讓人感到無聊，畢業後更是毫無用武之地，日前一名PTT網友在WomenTalk板發文，表示自己大學修了許多毫無意義的通識課，同時向網友詢問認為自己大學時期修了甚麼無用的課程？

文章發出後引發眾網友熱烈討論，甚麼答案都有，包含「音樂課」、「體育課」、「軍訓課」，甚至還有人舉出一些特別的課程，像是「宗教哲學」、「天主教信仰探微」、「文化人類學」、「人生哲學」等等。不過通篇看完，最多網友一致認同的是「服務學習」和「國文」！

服務學習榮登「最無用課程」，根本就是在當免費勞工。（示意圖／shutterstock）

網友指出「服務學習」根本就是浪費生命，但又有許多大學將其列為必修，根本就是被迫幫機構當「免費勞工」，或是在掃學校。而國文課則是由於上大學前已經念了12年，讓許多網友認為「都上大學了還要念古文」、「上的比高中還淺」，有心要唸國文的話不如自己念。

有網友指出，就算課程無用，上課認識許多外系同學也是收穫。（示意圖／shutterstock）

然而，也有網友指出課都是自己選的，就算是必修也可以選老師，選課之前應該先打聽上過該門課的學長姊評價如何，再決定自己是否要選，而不是渾渾噩噩地上了一整個學期，最後再抱怨課程無用。除此之外，就算課程無用，選修本科系外的通識課程可以認識跨系所的同學，對於拓展人脈也有所幫助。