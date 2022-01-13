大陸《環球時報》報導，新疆維吾爾自治區13日在北京舉辦第67場涉疆問題新聞發布會，結合自身的實地調查和多年研究，日本慶應義塾大學教授大西廣表示，美西方媒體宣揚的「新疆存在強迫勞動」的話題，99％都是錯誤、偽造，美西方媒體宣揚，加劇了民族隔閡，使形勢更加惡化。

「我曾經前往新疆調查，研究中國少數民族發展問題。我曾經對新疆進行過11次調查，我有很多維吾爾族學生，我想給大家介紹這一本書，是我撰寫的《中國少數民族的發展問題以及經濟差距》。」大西廣指出，西方媒體宣揚的「新疆存在強迫勞動」的話題，其中99％都是錯誤的、偽造的，美西方媒體的宣揚加劇了民族隔閡，使形勢更加惡化。

大西廣指出，美西方媒體宣揚中，「強迫勞動」主要存在於三個領域。「第一個領域，教培中心；第二個領域，棉花採摘的勞動；協力廠商面，是從新疆農村地區赴沿海經濟發達地區的集體轉移就業。但是，在其中的第一方面，我並沒有非常詳細的資訊，所以我就棉花採摘勞動方面發表我的觀點。」

「大約20年前，新疆大學生暑假會進行一種棉花採摘勞動，當時也包含了漢族學生。之後數十年，棉花採摘自動化程度逐漸提升，現在自動化棉花採摘程度已達到85％。因此，20年前資訊是否準確，我並不十分確認，但現在是不存在『強迫勞動』這一點的。」大西廣還現場展示了BBC報導照片：「BBC報導的被汙染的中國棉花，但全部都是老舊照片，實際上現在棉花採摘已經實現非常高自動化，大多數地區都已實現機械採摘。」

「另一個是新疆的集體轉移勞動就業。2010年我曾經做過調查，集體轉移就業這一點，2010年我和我的學生赴喀什就『強迫性勞動轉移』進行實際調查。從照片中可以看到，勞動力並非是強迫性地從新疆轉移到沿海經濟發達地區，而且是為了給當地落後地區人們提供更好的生活條件，才赴沿海地區轉移就業。」大西廣展示的照片中有一位他當時帶的研究生，「照片是在他的故鄉拍攝的。當時我問當地的人，轉移就業是你自願的嗎？當地人們紛紛表示，赴內地轉移就業可以提升生活條件，並非是強迫性的，並不存在強迫性勞動轉移，大家都非常高興能夠有這樣的機會。」

大西廣說，並不是所有企業都可以轉移到新疆開設工廠，所以從新疆的農村地區會有集體轉移就業赴內地沿海集聚，在轉移地的就業條件和就業環境不斷提升。「例如，在宿舍中會有清真食堂還有浴室，會有很多的維吾爾族廚師同行前往，會給維吾爾族廚師優惠待遇。此外，為就業人員購買意外保險以及醫療保險，發生事故的時候會給予補償，派遣幹部隨同前往，負責對勞動條件進行監督，勞動時間大約是8小時，是周末雙休，企業負擔工人到工廠的差旅費及家人探親的差旅費，製作反映生活狀況DVD，讓家人了解當地情況。」

「因此，我的結論是，美西方媒體所宣揚的『強迫勞動』是錯誤的、是偽造的，美西方媒體的宣傳加劇了民族隔閡，使形勢變得更加惡化。」大西廣說。