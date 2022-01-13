台灣有不少知名拉麵店廣受網友好評，一名男網友表示，上周末他和老婆到一家網路上很多人推薦的拉麵店用餐，但店內員工全板著一張臉，還規定不能滑手機等用餐規定，讓他有種回到新訓中心的錯覺，引起網友熱議。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，上周末他和老婆到一家網路上很多人推薦的拉麵店用餐，但該店門口貼著一張寫滿A4紙的「命令式」用餐規則，讓他相當傻眼，和老婆討論後，還是決定進去用餐。

沒想到店內情況讓他更傻眼，店內員工每個人都板著一張臉，桌上也立著「勿滑手機」的立牌，每個用餐的人都沒有聊天、滑手機，讓他有一種回到新訓中心的錯覺。

貼文曝光後意外引起網友熱議，不少網友也認為，店家立一堆用餐規定真的很倒胃口，「這種店我光看公告就不會進去了」、「吃個飯還要求客人這麼多」、「規矩一堆的都不會想進去吃」、「不能滑手機也管太多」。

也有網友持相反意見，「規定都寫在門口了應該還好吧，又不是進去了才跟你講」、「好吃的話其實可以接受」、「支持禁滑手機，吃完就趕快出來」、「日本有些拉麵店老闆也會斥責只滑手機不吃麵的客人喔」。