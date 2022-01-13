艾怡良（右）日前邀曾寶儀到家中作客。（EMI提供）

艾怡良跨界主持談唱性節目《我多想變成她 Talk ＆ Sing》，近日邀請曾寶儀到家中作客。 2人結識於1年多前的「池上秋收稻穗藝術節」，當時擔任主持人的曾寶儀與表演嘉賓艾怡良在空檔時聊出好交情。一拍即合的她們延續這份友誼，且角色互換由艾怡良訪問曾寶儀，但不變的是，2人仍天南地北地聊著，從近期愛看的書，一路到感情、生活觀，自在輕鬆地分享著彼此，正是朋友間最難能可貴的地方。

當曾寶儀一進入艾怡良的屋內，即被客廳的落地窗可以賞鳥的遼闊景觀所吸引，當她聽到艾怡良說有時能看到老鷹時，直呼艾怡良真是好命人。艾怡良的詞曲創作常讓聽者從歌中找到共鳴，且其中的一些感情觀，不只是你我試圖從中找尋自己，艾怡良坦言自己是在生活中比較自我保護的人，除了跟家人或是很熟的朋友，其他可能都會隔著一道牆，「但那個牆不是不禮貌的，選擇不參與是覺得自己不重要」，曾寶儀認同地說，「畫一條界線可以保護自己，其實也可以保護別人」，還說有時無止盡的敞開，能量過強反而會帶給別人壓力。

曾寶儀自我剖析過去有一段時間很焦急於收視率，但漸漸地沒有了那種焦慮感，覺得「能有機會可以在大家面前說話，那一定是大家真的想聽」，因此也就不再汲汲營營的追逐，更可以找回自己、活出豐盛人生。尾聲由艾怡良演唱新專輯的開門歌曲〈以灰之名〉作結，她透露這首歌原始創作的靈感來自石黑一雄的小說《長日將盡》，主角是一個嚴謹而忠實的男子，卻因此錯過很多人生可以快樂的時刻，甚至為了不必要的規則而做了很多錯誤的決定，人的壓抑或許來自各種成長過程的影響，但是那些已經被決定的事情，形塑的牢籠，尊嚴的框架，其實怎麼樣都很難再解除了。