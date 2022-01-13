Omicron引發的症狀較其他變異株溫和，令許多人出現Omicron風險較小的錯覺，不過路透社引述多名專家說法，整理出6大染疫後果，呼籲民眾盡量避免感染Omicron。

■後果一：你的症狀仍有可能非常嚴重。

研究指出，Omicron較其他變異株容易導致無症狀患者，有症狀患者中又多屬輕症，包括喉嚨痛、流鼻水等，較少出現呼吸困難等典型症狀。

不過從Omicron在許多國家快速傳播的情形來看，代表絕對多數上會有更多人出現嚴重症狀，特別是近期義大利及德國的數據顯示，未打疫苗者更容易住院、住進加護病房及死亡。

紐約市洛克斐勒大學（Rockefeller University）病毒專家努森茨維格（Michel Nussenzweig）表示：「我同意所有人早晚都會接觸到病毒，但晚一點比較好，為什麼？因為晚一點我們會有更好及更多的藥物及疫苗。」

■後果二：你可能感染其他人。

耶魯大學病毒免疫學家岩崎明子（Akiko Iwasaki）說，確診者即便只有輕微症狀，仍可能將病毒傳染給其他重症風險較高的人。

■後果三：目前學界仍不清楚Omicron的長期影響。

先前患者感染其他變異株，不論是輕症或突破性感染，有時會引發「新冠長期症狀」（long COVID），岩崎明子說，至今仍沒有數據顯示多少比例的Omicron患者最終會出現新冠長期症狀。

她說：「那些低估Omicron為輕症的人，將自己置於維持數月甚至數年的衰弱疾病風險之中。」

此外，目前也尚不清楚Omicron是否如同其他變異株一樣出現「沉默」效應，例如出現抗體自體攻擊、精子損傷，或是胰島素分泌細胞（insulin-producing cells，INS）出現變化等。

輝瑞的新冠藥物Paxlovid對Omicron有效。

■後果四：目前相關藥物供應短缺。

目前Omicron相關的治療療法及藥物仍相當有限，醫生必須分配使用。尤其過去幾波疫情中研發出的3種抗體藥物，已經有2種對Omicron無效，第3種英國藥廠葛蘭素史克（GSK）等研發的抗體藥物Sotrovimab供應短缺，另一種是輝瑞藥廠（Pfizer）開發的新冠口服藥物Paxlovid，似乎能有效對抗Omicron。由於藥物供應短缺，代表如果染疫，可能無法獲得治療。

Omicron肆虐，美國住院數激增。

■後果五：醫院已經人滿為患。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）微生物學及免疫學教授何大一說，沒有潛在身體狀況且已經完整接種疫苗、及已經追打疫苗的民眾，Omicron不會對這些人造成太多傷害，不過他仍強調，染疫的人愈少愈好，尤其是現在醫院已經不堪負荷，美國多數地區卻尚未邁入Omicron疫情高峰。

由於染疫患者破紀錄，醫院必須延後非緊急手術及癌症治療。過去幾波疫情下，負荷超載的醫院無法治療包括心臟病在內等其他緊急狀況。

■後果六：愈多人感染代表會有愈多新變異株。

Omicron是初代新冠病毒SARS-COV-2發展出的第5個高度重要變異株，這隻病毒進一步突變的能力是否會減緩還有待觀察。

感染率高給病毒更多突變機會，目前無法保證，新變異株是否會比前幾代變異株更溫和。何大一說：「過去2年，新冠病毒已經在許多方面讓我們感到驚訝，我們無法預測這隻病毒的演化軌跡。」